Россия пыталась заглушить европейский спутник Sentinel-1 над Ростовом, - СМИ (фото)

За июль 2021 года было зафиксировано три вспышки помех, но последняя из них имеет совершенно иной характер, который не наблюдался ранее.

Европейский спутник Sentinel-1, занимающий радиолокационной фиксацией был подвержен атакам средства РЭБ в районе Ростовской области России. Об этом сообщает Defense Blog.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во время прохождения над российской территорией было зафиксировано несколько всплесков помех на частоте около 5 ГГц. Первый подобный случай был зафиксирован 4 июня, а затем еще трижды — 10, 16 и 22 июля. Последний всплеск был сильнейшим за все время отслеживания, а также имеет уникальный характер.

В издании предполагают, что Россия таким образом могла испытывать систему радиоэлектронной борьбы нового типа. Спутник зафиксировал помехи сразу в обеих поляризациях, чего еще ни разу не было.

[ + – ] Фото 2016 год со спутников CSAR Фото: Скриншот [ + – ] Фото с 1 по 25 июля со спутников CSAR Фото: Скриншот

На фото слева видны различные сигналы, как пишет блогер в Twitter "Putin is a Virus" (специализируется на OSINT — это разведка на основе открытых данных) это сигналы от различных военных приборов. В Ростовской области их было много в 2016 году. А справа нечто совершенно другое, чего раньше еще не наблюдали.

Как сообщается на сайте OSINTEditor, длина помех может составлять сотни километров в длину и быть на частоте 5.405 Гигагерц.

Напомним, в США разрабатывают защиту от гиперзвуковых ракет в космосе. Система должна обеспечить передачу данных о ракетах на Земле перехватчикам.

Отметим, что для учений "Запад-2021" прибыли первые эшелоны бронетехники и военных в Беларусь.