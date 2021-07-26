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Военный Фокус

Россия пыталась заглушить европейский спутник Sentinel-1 над Ростовом, - СМИ (фото)

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военные разработки рф
Помехи над Ростовской областью

За июль 2021 года было зафиксировано три вспышки помех, но последняя из них имеет совершенно иной характер, который не наблюдался ранее.

Европейский спутник Sentinel-1, занимающий радиолокационной фиксацией был подвержен атакам средства РЭБ в районе Ростовской области России. Об этом сообщает Defense Blog.

Во время прохождения над российской территорией было зафиксировано несколько всплесков помех на частоте около 5 ГГц. Первый подобный случай был зафиксирован 4 июня, а затем еще трижды — 10, 16 и 22 июля. Последний всплеск был сильнейшим за все время отслеживания, а также имеет уникальный характер.

В издании предполагают, что Россия таким образом могла испытывать систему радиоэлектронной борьбы нового типа. Спутник зафиксировал помехи сразу в обеих поляризациях, чего еще ни разу не было.

атака рэб
Фото 2016 год со спутников CSAR
Фото: Скриншот
атака рэб
Фото с 1 по 25 июля со спутников CSAR
Фото: Скриншот

На фото слева видны различные сигналы, как пишет блогер в Twitter "Putin is a Virus" (специализируется на OSINT — это разведка на основе открытых данных) это сигналы от различных военных приборов. В Ростовской области их было много в 2016 году. А справа нечто совершенно другое, чего раньше еще не наблюдали.

Как сообщается на сайте OSINTEditor, длина помех может составлять сотни километров в длину и быть на частоте 5.405 Гигагерц.

Напомним, в США разрабатывают защиту от гиперзвуковых ракет в космосе. Система должна обеспечить передачу данных о ракетах на Земле перехватчикам.

Отметим, что для учений "Запад-2021" прибыли первые эшелоны бронетехники и военных в Беларусь.