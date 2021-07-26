Росія намагалася заглушити європейський супутник Sentinel-1 над Ростовом, — ЗМІ (фото)

За липень 2021 року було зафіксовано три спалахи перешкод, але остання з них має зовсім інший характер, який не спостерігався раніше.

Європейський супутник Sentinel-1, що займається радіолокаційною фіксацією, був атакований засобом РЕБ у районі Ростовської області Росії. Про це повідомляє Defense Blog.

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Під час проходження над російською територією було зафіксовано кілька сплесків перешкод на частоті близько 5 ГГц. Перший подібний випадок був зафіксований 4 червня, а потім ще тричі — 10, 16 і 22 липня. Останній сплеск був найсильнішим за весь час відстеження, а також має унікальний характер.

У виданні припускають, що Росія таким чином могла випробовувати систему радіоелектронної боротьби нового типу. Супутник зафіксував перешкоди відразу в обох поляризаціях, чого ще ні разу не було.

[ + – ] Фото 2016 рік з супутників CSAR Фото: Скриншот [ + – ] Фото з 1 по 25 липня з супутників CSAR Фото: Скриншот

На фото зліва видно різні сигнали, як пише блогер в Twitter "Putin is a Virus", (спеціалізується на OSINT — це розвідка на основі відкритих даних) це сигнали від різних військових приладів. У Ростовській області їх було багато в 2016 році. А справа щось зовсім інше, чого раніше ще не спостерігали.

Як повідомляється на сайті OSINTEditor, довжина перешкод може становити сотні кілометрів у довжину і бути на частоті 5.405 Гігагерц.

Нагадаємо, у США розробляють захист від гіперзвукових ракет у космосі. Система повинна забезпечити передачу даних про ракети на Землі перехоплювачам.

Відзначимо, що для навчань "Захід-2021" прибули перші ешелони бронетехніки та військових в Білорусь.