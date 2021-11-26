Тестують РЕБ. Супутник Sentinel-1 знову зафіксував блокування сигналу з території РФ (фото)

За твердженням OSINT-блогера, тестується нова технологія радіоелектронної боротьби для розгортання реальних умов під російським Воронежем.

Європейський мандрівник Sentinel-1, який займається радіолокаційною фіксацією, зафіксував спробу блокування сигналу з території одного з полігонів під Воронежем і неподалік Лисків (Воронезька область). Про це повідомляє OSINT-блогер Putin is a Virus у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

OSINT — це розвідка на основі відкритих даних.

Повідомляється, що після липневого випадку блокування, 29 вересня, а потім і 13 листопада, європейський супутник Sentinel-1 фіксував перешкоди, які йшли з Воронежа та Лисків. Ймовірно, Росія тестує нову технологію радіоелектронної боротьби, але за умов реального застосування та подальшого розгортання.

29 вересня в районі Воронежа було зафіксовано блокування сигналу.

"Пік сигналу припадав на великий військовий полігон, ймовірно, тестується новий засіб боротьби, який тестується в умовах реального застосування", — зазначається у підписі до зображення.

13 листопада було зафіксовано схожий сигнал, але вже з території на південний захід від Лисків.

[ + – ] Карта, де фіксували перешкоди

Нагадаємо, у липні було зафіксовано три спалахи перешкод, але останній з них мав зовсім інший характер, який може говорити про тестування РЕБ.