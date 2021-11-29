Французский спецназ испытает летающую платформу с максимальной скоростью до 180 км/ч (фото)

В воздух Flyboard Air поднимается за счет пяти мини-реактивных двигателей, которые используют в качестве топлива керосин.

Компания Flyboard Air обновила свой ховерборд, который в скором времени будет проходить испытания французским спецназом. Об этом сообщает Army Recognition.

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В Минобороны Франции заявили, что проект в скором времени будет реализован. Первые испытания платформы, которые были в 2019 году, показали, что разработка требует множество улучшений:

маневренность

расход топлива

безопасность для оператора

"С 2018 года мы финансируем проект Flyboard Air за счет гранта системы RAPID. Проведенная работа позволила улучшить акустическую защиту, автономность Flyboard и оптимизировать массу его двигателя. Силы будут испытывать индивидуальную пилотируемую летающую платформу, созданную на основе Flyboard Air, оставляя пилоту свободными руки и ноги. Я жду, чтобы увидеть это", — заявила министр обороны Флоренс Парли.

Разработкой Flyboard Air занимается многократный чемпион мира по водным лыжам Фрэнки Сапата. Летающая платформа поднимается в воздух пятью мини-реактивными турбинами. Максимальная скорость — 180 км/ч. Керосин, который используется в качестве топлива, хранится в рюкзаке у пилота.

Напомним, в США разработали электросамолет, способный развивать скорость до 257 км/ч и возможностью пролететь 80 км на одном заряде.

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