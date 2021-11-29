Французький спецназ випробує платформу, що літає, з максимальною швидкістю до 180 км/год (фото)

У повітря Flyboard Air піднімається за рахунок п'яти мініреактивних двигунів, що використовують як паливо гас.

Компанія Flyboard Air оновила свій ховерборд, який незабаром проходитиме випробування французьким спецназом. Про це повідомляє Army Recognition.

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У Міноборони Франції заявили, що проект незабаром буде реалізовано. Перші випробування платформи, які були у 2019 році, показали, що розробка потребує безліч покращень:

маневреність

витрати палива

безпека для оператора

"Із 2018 року ми фінансуємо проект Flyboard Air за рахунок гранту системи RAPID. Проведена робота дозволила поліпшити акустичний захист, автономність Flyboard і оптимізувати масу його двигуна. Я чекаю, щоб побачити це", — заявила міністерка оборони Флоренс Парлі.

Розробкою Flyboard Air займається багаторазовий чемпіон світу з водних лиж Френкі Сапата. Літаюча платформа піднімається в повітря п'ятьма мініреактивними турбінами. Максимальна швидкість — 180 км/год. Гас, який використовується як паливо, зберігається в рюкзаку в пілота.

Нагадаємо, у США розробили електролітак, здатний розвивати швидкість до 257 км/год і з можливістю пролетіти 80 км на одному заряді.

Також гостей Олімпіади 2024 року в Парижі буде зустрічати літаюче таксі.