В Украине приняли закон о военном капелланстве: что это означает

По состоянию на октябрь 2020 года в Вооруженных силах находится 130 капелланов. Теперь они получат те же льготы, что и другие военные, а также свою структуру в Минобороны и МВД.

Верховная Рада приняла закон "О службе военного капелланства", который будет регулировать отношения в сфере реализации права военных на свободное вероисповедание и мировоззрение. Об этом сообщается на сайте ВР.

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Закон вводит такие термины:

Служба военного капелланства

духовно-религиозные потребности и их удовлетворение

военный капеллан

военная капелланская деятельность

душепопечительство

консультация командования по духовно-религиозным вопросам

мандат на право совершения военной капелланской деятельности

уполномоченный от религиозной организации

духовные центры.

Сообщается, что в Вооруженных силах, Нацгвардии и других формированиях может быть не больше 0,15% военных капелланов от граничного количества военных. Капелланы также получают статус военных, а также все квоты, которые есть у обычных военнослужащих.

При этом информацию, которую будет получать капеллан от военных, конфиденциальна. Согласно закону в Украине создадут Межконфисионные советы по вопросам военного капелланства как совещательный орган Минобороны и МВД.

Добавим, что по состоянию на октябрь 2020 года в ВСУ находилось 130 военных священников, 59 из которых представляют Православную церковь Украины.

Напомним, на День независимости в Марше защитников Украины принимали участие и военные капелланы.