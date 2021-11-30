В Украине приняли закон о военном капелланстве: что это означает
По состоянию на октябрь 2020 года в Вооруженных силах находится 130 капелланов. Теперь они получат те же льготы, что и другие военные, а также свою структуру в Минобороны и МВД.
Верховная Рада приняла закон "О службе военного капелланства", который будет регулировать отношения в сфере реализации права военных на свободное вероисповедание и мировоззрение. Об этом сообщается на сайте ВР.
Закон вводит такие термины:
- Служба военного капелланства
- духовно-религиозные потребности и их удовлетворение
- военный капеллан
- военная капелланская деятельность
- душепопечительство
- консультация командования по духовно-религиозным вопросам
- мандат на право совершения военной капелланской деятельности
- уполномоченный от религиозной организации
- духовные центры.
Сообщается, что в Вооруженных силах, Нацгвардии и других формированиях может быть не больше 0,15% военных капелланов от граничного количества военных. Капелланы также получают статус военных, а также все квоты, которые есть у обычных военнослужащих.
При этом информацию, которую будет получать капеллан от военных, конфиденциальна. Согласно закону в Украине создадут Межконфисионные советы по вопросам военного капелланства как совещательный орган Минобороны и МВД.
Добавим, что по состоянию на октябрь 2020 года в ВСУ находилось 130 военных священников, 59 из которых представляют Православную церковь Украины.
Напомним, на День независимости в Марше защитников Украины принимали участие и военные капелланы.