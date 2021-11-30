В Україні ухвалили закон про військове капеланство: що це означає

Станом на жовтень 2020 року в Збройних силах перебувають 130 капеланів. Тепер вони отримають ті ж пільги, що й інші військові, а також свою структуру до Міноборони та МВС.

Верховна Рада ухвалила закон "Про службу військового капеланства", який регулюватиме відносини у сфері реалізації права військових на вільне віросповідання та світогляд. Про це повідомляється на сайті ВР.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Закон запроваджує такі терміни:

Служба військового капеланства

духовно-релігійні потреби та їх задоволення

військовий капелан

військова капеланська діяльність

душпастирська опіка

консультація командування з духовно-релігійних питань

мандат на право скоєння військової капеланської діяльності

уповноважений від релігійної організації

духовні осередки.

Повідомляється, що в Збройних силах, Нацгвардії й інших формуваннях може бути не більше ніж 0,15% військових капеланів від граничної кількості військових. Капелани також отримують статус військових, а також усі квоти, які є у звичайних військовослужбовців.

При цьому інформація, яку отримуватиме капелан від військових, є конфіденційною. Згідно з законом, в Україні створять Міжконфісійні ради з питань військового капеланства як дорадчий орган Міноборони та МВС.

Додамо, що станом на жовтень 2020 року в ЗСУ перебувало 130 військових священиків, 59 із яких репрезентують Православну церкву України.

Нагадаємо, на День незалежності в Марші захисників України брали участь і військові капелани.