В Україні ухвалили закон про військове капеланство: що це означає
Станом на жовтень 2020 року в Збройних силах перебувають 130 капеланів. Тепер вони отримають ті ж пільги, що й інші військові, а також свою структуру до Міноборони та МВС.
Верховна Рада ухвалила закон "Про службу військового капеланства", який регулюватиме відносини у сфері реалізації права військових на вільне віросповідання та світогляд. Про це повідомляється на сайті ВР.
Закон запроваджує такі терміни:
- Служба військового капеланства
- духовно-релігійні потреби та їх задоволення
- військовий капелан
- військова капеланська діяльність
- душпастирська опіка
- консультація командування з духовно-релігійних питань
- мандат на право скоєння військової капеланської діяльності
- уповноважений від релігійної організації
- духовні осередки.
Повідомляється, що в Збройних силах, Нацгвардії й інших формуваннях може бути не більше ніж 0,15% військових капеланів від граничної кількості військових. Капелани також отримують статус військових, а також усі квоти, які є у звичайних військовослужбовців.
При цьому інформація, яку отримуватиме капелан від військових, є конфіденційною. Згідно з законом, в Україні створять Міжконфісійні ради з питань військового капеланства як дорадчий орган Міноборони та МВС.
Додамо, що станом на жовтень 2020 року в ЗСУ перебувало 130 військових священиків, 59 із яких репрезентують Православну церкву України.
Нагадаємо, на День незалежності в Марші захисників України брали участь і військові капелани.