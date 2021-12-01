В Беларуси задержали 11 человек за "циничные комментарии" о смерти десантников РФ на учениях (видео)

Силовики заявляют, что все задержанные подпадают под статью о разжигании социальной вражды и розни. Также большинство подозреваемых - безработные или хронические алкоголики.

Министерство внутренних дел Беларуси задержало 11 человек за комментарии о погибших десантниках РФ, которые неудачно десантировались во время учений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

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Как утверждают силовики, им удалось установить более 50 человек, которые в мессенджерах и соцсетях размещали оскорбительные сообщения о смерти десантников России во время учений в Беларуси.

"Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС", — указывают в МВД.

При этом они установили, что все задержанные подписаны на экстремистские телеграм-каналы. По большей части они, как утверждают силовики, не реализовавшие себя в жизни личности: безработные, хронические алкоголики и ранее судимые.

Часть людей находятся за пределами Беларуси — в Польше, США и Литве. В МВД утверждают, что они продолжают работу по поиску лиц, которые причастны к высказываниям циничных комментариям.

Напомним, 12 ноября ВДВ РФ и бойцы Беларуси провели совместную высадку десанта в 30 км от Польши. В ходе маневров погибло двое российских десантников, у которых из-за сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов. В результате военные погибли на руках у врачей, которые пытались оказать им помощь.