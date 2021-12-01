У Білорусі затримали 11 людей за "цинічні коментарі" про смерть десантників РФ на навчаннях (відео)
Силовики заявляють, що всі затримані підпадають під статтю про розпалювання соціальної ворожнечі. Також більшість підозрюваних – безробітні чи хронічні алкоголіки.
Міністерство внутрішніх справ Білорусі затримало 11 осіб за коментарі про загиблих десантників РФ, які невдало десантувалися під час навчань. Про це повідомляє пресслужба МВС Білорусі.
Як стверджують силовики, їм вдалося встановити понад 50 осіб, які в месенджерах і соцмережах розміщували образливі повідомлення про смерть десантників Росії під час навчань у Білорусі.
"Усі, хто вирішив поглумитися над цією трагедією, визнані підозрюваними за статтею 130 КК Республіки Білорусь – за розпалювання соціальної ворожнечі. 11 людей затримано та поміщено в ІТТ", — зазначають у МВС.
При цьому вони встановили, що всі затримані підписані на екстремістські телеграм-канали. Здебільшого вони, як стверджують силовики, особистості, які не реалізували себе в житті: безробітні, хронічні алкоголіки та раніше засуджені.
Частина людей перебуває за межами Білорусі – у Польщі, США та Литві. У МВС стверджують, що вони продовжують роботу щодо пошуку осіб, які причетні до висловлювань цинічних коментарів.
Нагадаємо, 12 листопада ВДВ РФ і бійці Білорусі провели спільну висадку десанту за 30 км від Польщі. У ході маневрів загинуло двоє російських десантників, у яких через сильний порив вітру біля землі відбулося сходження парашутів. Унаслідок цього військові загинули на руках у лікарів, які намагалися надати їм допомогу.