У Білорусі затримали 11 людей за "цинічні коментарі" про смерть десантників РФ на навчаннях (відео)

Силовики заявляють, що всі затримані підпадають під статтю про розпалювання соціальної ворожнечі. Також більшість підозрюваних – безробітні чи хронічні алкоголіки.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі затримало 11 осіб за коментарі про загиблих десантників РФ, які невдало десантувалися під час навчань. Про це повідомляє пресслужба МВС Білорусі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як стверджують силовики, їм вдалося встановити понад 50 осіб, які в месенджерах і соцмережах розміщували образливі повідомлення про смерть десантників Росії під час навчань у Білорусі.

"Усі, хто вирішив поглумитися над цією трагедією, визнані підозрюваними за статтею 130 КК Республіки Білорусь – за розпалювання соціальної ворожнечі. 11 людей затримано та поміщено в ІТТ", — зазначають у МВС.

При цьому вони встановили, що всі затримані підписані на екстремістські телеграм-канали. Здебільшого вони, як стверджують силовики, особистості, які не реалізували себе в житті: безробітні, хронічні алкоголіки та раніше засуджені.

Частина людей перебуває за межами Білорусі – у Польщі, США та Литві. У МВС стверджують, що вони продовжують роботу щодо пошуку осіб, які причетні до висловлювань цинічних коментарів.

Нагадаємо, 12 листопада ВДВ РФ і бійці Білорусі провели спільну висадку десанту за 30 км від Польщі. У ході маневрів загинуло двоє російських десантників, у яких через сильний порив вітру біля землі відбулося сходження парашутів. Унаслідок цього військові загинули на руках у лікарів, які намагалися надати їм допомогу.