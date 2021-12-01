Украина представила новые модификации БТР Oncilla на выставке в Египте (фото)

Украино-польские компании разработали вариант с 90-мм пушкой, а также противоминный вариант. Такие модификации стали возможны благодаря высокому уровню грузоподъемности БТР.

В Египте проходит оборонная выставка Egypt Defence Expo, на которой украинское КБ "Берил" вместе с компанией "Міsta" представили новую модификацию БТР Oncilla. Об этом сообщает Defense Express.

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По словам представителя КБ "Берил", наибольшее внимание привлекла версия для разминирования и перспективная машина огневой поддержки. Был представлен вариант БТР Oncilla Mk2, с 90-мм пушкой на корпусе. Ее конструкторское бюро разрабатывает совместно с польской компанией "Міstа".

[ + – ] Противоминный вариант Фото: Defense Express

Также был представлен вариант для разминирования на базе Oncilla. На БТР будет устанавливаться навесная рама со специальным устройством для обнаружения мин и самодельных взрывных устройств.

"Многофункциональность, модульность и высокие тактико-технические характеристики БТР 4х4 Oncilla вызывают большое внимание и заинтересованность среди представителей вооруженных сил и полиции Египта, а также представителей других стран Африки и Ближнего Востока", — заявил представитель КБ.

БТР Oncilla — это разработка на базе "Дозора" от ХКБМ имени Морозова. Ее разработали в Польше. Она получила новые узлы и агрегаты, а также иное бронирование. Также польский вариант отвечает стандартам НАТО.

Напомним, 14 мая в ВСУ передали партию БТР Oncilla, которые перед отправкой прошли заводские испытания.

Ранее сообщалось, что украинские броневики "Козак-2М1" оснастили турецкими боевыми модулями.