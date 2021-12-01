Україна презентувала нові модифікації БТР Oncilla на виставці в Єгипті (фото)

Українсько-польські компанії розробили варіант із 90-мм гарматою, а також протимінний варіант. Такі модифікації стали можливими завдяки високому рівню вантажопідйомності БТР.

У Єгипті проходить оборонна виставка Egypt Defence Expo, на якій українське КБ "Беріл" разом із компанією "Mіsta" представили нову модифікацію БТР Oncilla. Про це повідомляє Defense Express.

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За словами представника КБ "Беріл", найбільшу увагу привернула версія для розмінування і перспективна машина вогневої підтримки. Було представлено варіант БТР Oncilla Mk2, з 90-мм гарматою на корпусі. Її конструкторське бюро розробляє разом із польською компанією "Міstа".

[ + – ] Протимінний варіант Фото: Defense Express

Також було представлено варіант для розмінування на базі Oncilla. На БТР встановлюватиметься навісна рама зі спеціальним пристроєм для виявлення мін і саморобних вибухових пристроїв.

"Багатофункціональність, модульність та високі тактико-технічні характеристики БТР 4х4 Oncilla викликають велику увагу та зацікавленість серед представників збройних сил і поліції Єгипту, а також представників інших країн Африки та Близького Сходу", — заявив представник КБ.

БТР Oncilla — це розробка на базі "Дозора" від ХКБМ імені Морозова. Її розробили у Польщі. Вона отримала нові вузли й агрегати, а також інше бронювання. Також польський варіант відповідає стандартам НАТО.

Нагадаємо, 14 травня у ЗСУ передали партію БТР Oncilla, які перед відправленням пройшли заводські випробування.

Раніше повідомлялося, що українські броньовики "Козак-2М1" оснастили турецькими бойовими модулями.