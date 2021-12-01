Україна презентувала нові модифікації БТР Oncilla на виставці в Єгипті (фото)
Українсько-польські компанії розробили варіант із 90-мм гарматою, а також протимінний варіант. Такі модифікації стали можливими завдяки високому рівню вантажопідйомності БТР.
У Єгипті проходить оборонна виставка Egypt Defence Expo, на якій українське КБ "Беріл" разом із компанією "Mіsta" представили нову модифікацію БТР Oncilla. Про це повідомляє Defense Express.
За словами представника КБ "Беріл", найбільшу увагу привернула версія для розмінування і перспективна машина вогневої підтримки. Було представлено варіант БТР Oncilla Mk2, з 90-мм гарматою на корпусі. Її конструкторське бюро розробляє разом із польською компанією "Міstа".
Також було представлено варіант для розмінування на базі Oncilla. На БТР встановлюватиметься навісна рама зі спеціальним пристроєм для виявлення мін і саморобних вибухових пристроїв.
"Багатофункціональність, модульність та високі тактико-технічні характеристики БТР 4х4 Oncilla викликають велику увагу та зацікавленість серед представників збройних сил і поліції Єгипту, а також представників інших країн Африки та Близького Сходу", — заявив представник КБ.
БТР Oncilla — це розробка на базі "Дозора" від ХКБМ імені Морозова. Її розробили у Польщі. Вона отримала нові вузли й агрегати, а також інше бронювання. Також польський варіант відповідає стандартам НАТО.
Нагадаємо, 14 травня у ЗСУ передали партію БТР Oncilla, які перед відправленням пройшли заводські випробування.
Раніше повідомлялося, що українські броньовики "Козак-2М1" оснастили турецькими бойовими модулями.