30 дней благодарности: Минобороны и "Повернись живим" запустили флешмоб в поддержку военных (видео)

В честь 30-летия с момента образования Вооруженных сил, ведомство вместе с благотворительным фондом предлагает военным, ветеранам и гражданским лицам присоединится к челленджу.

Министерство обороны Украины совместно с благотворительным фондом "Повернись живим" запустили флешмоб в честь 30-летия Вооруженных сил. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

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Сообщается, что челлендж "30 дней благодарности" запущен для украинских военных, которые защищают Украину. В рамках флешмоба военным предлагается:

записывать короткие видео в военной форме

добавлять хештеги #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ

В видеоролики военным предложено стоять рядом с теми, кого они защищают собой. Тех, кого они будут защищать в боевых условиях: детей, жену, крестников, тещу, собаку или собственный киоск, флаг или Конституцию.

Первым во флешмобе принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный со своими детьми.

Также челлендж предусматривает и участие гражданского населения:

Создавать и распространять видео, на которых изображена защита украинских военных или ветеранов, за чьими спинами спокойно.

В видео также могут быть друзья, родственники, котики, машины и так далее.

Форма одежды — торжественная

Хештеги — #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ.

Добавим, что 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. В этот день в 1991 году был принят закон "О Вооруженных силах Украины".

Напомним, ветеран АТО установил рекорд Украины, протянув 16-тонный самолет на 6,4 метра.