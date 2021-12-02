30 дней благодарности: Минобороны и "Повернись живим" запустили флешмоб в поддержку военных (видео)
В честь 30-летия с момента образования Вооруженных сил, ведомство вместе с благотворительным фондом предлагает военным, ветеранам и гражданским лицам присоединится к челленджу.
Министерство обороны Украины совместно с благотворительным фондом "Повернись живим" запустили флешмоб в честь 30-летия Вооруженных сил. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
Сообщается, что челлендж "30 дней благодарности" запущен для украинских военных, которые защищают Украину. В рамках флешмоба военным предлагается:
- записывать короткие видео в военной форме
- добавлять хештеги #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ
В видеоролики военным предложено стоять рядом с теми, кого они защищают собой. Тех, кого они будут защищать в боевых условиях: детей, жену, крестников, тещу, собаку или собственный киоск, флаг или Конституцию.
Первым во флешмобе принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный со своими детьми.
Также челлендж предусматривает и участие гражданского населения:
- Создавать и распространять видео, на которых изображена защита украинских военных или ветеранов, за чьими спинами спокойно.
- В видео также могут быть друзья, родственники, котики, машины и так далее.
- Форма одежды — торжественная
- Хештеги — #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ.
Добавим, что 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. В этот день в 1991 году был принят закон "О Вооруженных силах Украины".
Напомним, ветеран АТО установил рекорд Украины, протянув 16-тонный самолет на 6,4 метра.