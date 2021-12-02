30 днів подяки: Міноборони та "Повернись живим" запустили флешмоб на підтримку військових (відео)
На честь 30-річчя з моменту утворення Збройних сил, відомство разом із благодійним фондом пропонує військовим, ветеранам та цивільним особам приєднатися до челенджу.
Міністерство оборони України спільно з благодійним фондом "Повернись живим" запустили флешмоб на честь 30-річчя Збройних сил. Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.
Повідомляється, що челендж "30 днів подяки" запущено для українських військових, які захищають Україну. У межах флешмобу військовим пропонується:
- записувати короткі відео у військовій формі
- додавати хештеги #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ
У відеоролики військовим запропоновано стояти поруч із тими, кого вони захищають собою. Тих, кого вони захищатимуть у бойових умовах: дітей, дружину, хрещеників, тещу, собаку чи власний кіоск, прапор чи Конституцію.
Першим у флешмобі взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі своїми дітьми.
Також челендж передбачає участь цивільного населення:
- Створювати та розповсюджувати відео, на яких зображено захист українських військових або ветеранів, за спинами яких спокійно.
- У відео також можуть бути друзі, родичі, котики, машини тощо.
- Форма одягу – урочиста
- Хештеги — #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ.
Додамо, що 6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України. Цього дня 1991 року було ухвалено закон "Про Збройні сили України".
Нагадаємо, ветеран АТО встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак на 6,4 метрів.