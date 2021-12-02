30 днів подяки: Міноборони та "Повернись живим" запустили флешмоб на підтримку військових (відео)

На честь 30-річчя з моменту утворення Збройних сил, відомство разом із благодійним фондом пропонує військовим, ветеранам та цивільним особам приєднатися до челенджу.

Міністерство оборони України спільно з благодійним фондом "Повернись живим" запустили флешмоб на честь 30-річчя Збройних сил. Про це повідомляється на сторінці фонду у Facebook.

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Повідомляється, що челендж "30 днів подяки" запущено для українських військових, які захищають Україну. У межах флешмобу військовим пропонується:

записувати короткі відео у військовій формі

додавати хештеги #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ

У відеоролики військовим запропоновано стояти поруч із тими, кого вони захищають собою. Тих, кого вони захищатимуть у бойових умовах: дітей, дружину, хрещеників, тещу, собаку чи власний кіоск, прапор чи Конституцію.

Першим у флешмобі взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі своїми дітьми.

Також челендж передбачає участь цивільного населення:

Створювати та розповсюджувати відео, на яких зображено захист українських військових або ветеранів, за спинами яких спокійно.

У відео також можуть бути друзі, родичі, котики, машини тощо.

Форма одягу – урочиста

Хештеги — #ЗСУ30 #ПідЗахистомЗСУ.

Додамо, що 6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України. Цього дня 1991 року було ухвалено закон "Про Збройні сили України".

Нагадаємо, ветеран АТО встановив рекорд України, протягнувши 16-тонний літак на 6,4 метрів.