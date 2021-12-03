Целая семья и 23-летний продавец кофе: новые подробности задержания "украинских шпионов" в России

На допросе обвиняемые украинцы "сознались" в работе на спецслужбы и рассказали подробности своей вербовки. Мать задержанного Александра уверена, что ее сына пытали и заставили себя оклеветать.

ФСБ по обвинениям в ведении разведывательной деятельности и подготовке теракта задержала отца и сына из села Перепельники Тернопольской области, а также 23-летнего торговца кофе из Киева. Об этом пишет Медуза.

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О задержании граждан Украины пресс-служба ФСБ проинформировала в четверг, 2 декабря. По данным российских силовиков, в регионах были разоблачены "агенты СБУ и ГУР Минобороны", которым поручили осуществлять фото и видеосъемку стратегических объектов, а также совершить теракт на территории РФ.

Задержание "украинских шпионов" в России — подготовка теракта Александром Цилыком

Обвиняемым в подготовке теракта оказался 23-летний торговец кофе Александр Цилык, который перешел выходить на связь с родными еще в октябре. По словам матери задержанного Миланы, ее сын отправился в Россию по делам, связанным с его профессиональной деятельностью.

"Очень увлекся в последние два года кофе: ездил на фестивали, много читал. Он различает эти зерна даже на вид, пробовал разные помолы, какой мягче, — и с ним считаются. Спрашивают у него, какие зерна лучше", — рассказала Милана Цилык и не стала называть точную дату исчезновения своего сына после пересечения российской границы.

[ + – ] Обвиняемый в подготовке теракта Александр Цилык

Мать Александра также рассказала, что ее сына объявили в розыск на территории Украины, а первые о мужчине сведения появились через месяц — российские дипломаты подтвердили информацию о задержании.

Центр общественных связей ФСБ также опубликовал видео, на котором Александр Цилык "сознается" в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины. 23-летний торговец кофе в ходе допроса рассказал, что его завербовал подполковник ведомства Максим Кириловец, который якобы лично обучил работе с тайниками и спецсвязью, и помог сделать схроны со взрывчаткой.

[ + – ] Задержание и допрос "агентов" СБУ и ГУР Минобороны

Милана не верит в сотрудничество ее сына с военной разведкой и утверждает, что Александра заставили читать заготовленный текст по бумажке.

"У меня одно предположение: издевались над ним, мучили, выбивали из него, чтобы он взял на себя какую-то гадость", — добавила женщина в общении с журналистами.

Задержание "украинских шпионов" в России — сбор информации и съемка стратегических объектов

Еще двумя задержанными "агентами" оказались Зиновий и Игорь Ковали, который обвинили в работе на СБУ. Согласно опубликованным ФСБ показаниям, отца и сына быстро завербовали силовики — 6 октября 22-летний Игорь встретился в тернопольском кафе с полковником Василием Коваликом и ему хватило одной встречи, чтобы согласиться на осуществление разведывательной деятельности. Парень, как уверяют в ФСБ, взял себе позывной "Торик".

[ + – ] Задержанный украинец Игорь Коваль

На допросе Игорь рассказал, что дома у него произошел странный разговор с отцом: Зиновий поинтересовался, как прошли переговоры с "вербовщиком" и позже сам признался, что работает на СБУ под позывным "Бык".

[ + – ] Задержанный украинец Зиновий Коваль

Завербованной, судя по "признательным" кадрам, оказалась и мать Игоря Ирина — педагог младших и средних классов сотрудничает со спецслужбами под позывным "Школа".

22-летний парень рассказал, что через неделю после вербовки они поехали с отцом в Россию и были задержаны правоохранителями, а в их автомобиле обнаружили целый арсенал оружия. За сбор и съемку стратегических объектов Зиновию и Игорь, по данным ФСБ, пообещали вознаграждение в $10 тысяч.

Задержание "украинских шпионов" в России — позиция СБУ

Спикер СБУ Артем Дехтяренко назвал фейком сообщение ФСБ о задержании украинских "шпионов" на территории РФ. По его словам, подобные заявления нужно рассматривать только "через призму гибридной войны".

Представитель спецслужбы напомнил, что только в 2021 году СБУ разоблачила и задержала около 50 агентов РФ. Для уменьшения репутационных потерь, как утверждает Дехтяренко, ФСБ пытается дискредитировать украинские спецслужбы, сообщая о задержании "шпионов".

Напомним, 2 ноября ЦОС ФСБ сообщил о разоблачении и задержании украинских "шпионов", которые собирали информацию, осуществляли фото и видеосъемку стратегических объектов и готовили теракт на территории России. Задержанными оказались отец и сын, а также 23-летний парень из Киева.