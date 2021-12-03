Ціла сім'я та 23-річний продавець кави: нові подробиці затримання "українських шпигунів" у Росії

На допиті обвинувачені українці зізналися в роботі на спецслужби і розповіли подробиці свого вербування. Мати затриманого Олександра впевнена, що її сина катували та змусили себе обмовити.

ФСБ за звинуваченнями у веденні розвідувальної діяльності та підготовці теракту затримала батька та сина із села Перепільники Тернопільської області, а також 23-річного торговця кави з Києва. Про це пише Медуза.

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Про затримання громадян України пресслужба ФСБ поінформувала в четвер, 2 грудня. За даними російських силовиків, у регіонах було викрито "агентів СБУ та ГУР Міноборони", яким доручили здійснювати фото та відеозйомку стратегічних об'єктів, а також вчинити теракт на території РФ.

Затримання "українських шпигунів" у Росії — підготовка теракту Олександром Ціликом

Обвинуваченим у підготовці теракту виявився 23-річний торговець кави Олександр Цілик, який перестав виходити на зв'язок із рідними ще в жовтні. За словами матері затриманого Мілани, її син вирушив до Росії у справах, пов'язаних із його професійною діяльністю.

"Дуже захопився останніми роками кавою: їздив на фестивалі, багато читав. Він розрізняє ці зерна навіть на вигляд, пробував різного помелу, яка м'якша, — і його поважали. Запитують у нього, які зерна краще", — розповіла Мілана Цілик і не стала називати точну дату зникнення свого сина після перетину російського кордону.

[ + – ] Обвинувачений у підготовці теракту Олександр Цілик

Мати Олександра також розповіла, що її сина оголосили в розшук на території України, а перші про чоловіка відомості з'явилися через місяць – російські дипломати підтвердили інформацію про затримання.

Центр громадських зв'язків ФСБ також опублікував відео, на якому Олександр Цілик зізнається в роботі на Головне управління розвідки Міноборони України. 23-річний торговець кави під час допиту розповів, що його завербував підполковник відомства Максим Кириловець, який нібито особисто навчив роботи зі схованки та спецзв'язку і допоміг зробити схрони з вибухівкою.

[ + – ] Затримання та допит "агентів" СБУ та ГУР Міноборони

Мілана не вірить у співпрацю її сина з військовою розвідкою та стверджує, що Олександра змусили читати заготовлений текст за папірцем.

"У мене одне припущення: знущалися з нього, мучили, вибивали з нього, щоб він узяв на себе якусь гидоту", — додала жінка у спілкуванні з журналістами.

Затримання "українських шпигунів" у Росії — збір інформації та зйомка стратегічних об'єктів

Ще двома затриманими "агентами" виявилися Зіновій та Ігор Ковалі, яких звинуватили в роботі на СБУ. Згідно з опублікованими ФСБ свідченнями, батька та сина швидко завербували силовики — 6 жовтня 22-річний Ігор зустрівся в тернопільському кафе з полковником Василем Коваликом і йому вистачило однієї зустрічі, аби погодитись на провадження розвідувальної діяльності. Хлопець, як запевняють у ФСБ, взяв собі позивний Торік.

[ + – ] Затриманий українець Ігор Коваль

На допиті Ігор розповів, що вдома в нього сталася дивна розмова з батьком: Зіновій поцікавився, як пройшли переговори з "вербувальником" і пізніше сам зізнався, що працює на СБУ під позивним "Бик".

[ + – ] Затриманий українець Зіновій Коваль

Завербованою, судячи з "вдячних" кадрів, виявилася і мати Ігоря Ірина – педагог молодших та середніх класів співпрацює зі спецслужбами під позивним "Школа".

22-річний хлопець розповів, що через тиждень після вербування вони поїхали з батьком до Росії та були затримані правоохоронцями, а в їхньому автомобілі виявили цілий арсенал зброї. За збір та зйомку стратегічних об'єктів Зіновію та Ігор, за даними ФСБ, пообіцяли винагороду $10 тисяч.

Затримання "українських шпигунів" у Росії — позиція СБУ

Речник СБУ Артем Дехтяренко назвав фейком повідомлення ФСБ про затримання українських "шпигунів" на території РФ. За його словами, подібні заяви варто розглядати лише "через призму гібридної війни".

Представник спецслужби нагадав, що лише у 2021 році СБУ викрила та затримала близько 50 агентів РФ. Для зменшення репутаційних втрат, як стверджує Дехтяренко, ФСБ намагається дискредитувати українські спецслужби, повідомляючи про затримання шпигунів.

Нагадаємо, 2 листопада ГУР ФСБ повідомило про викриття та затримання українських "шпигунів", які збирали інформацію, здійснювали фото та відеозйомку стратегічних об'єктів та готували теракт на території Росії. Затриманими виявилися батько та син, а також 23-річний хлопець із Києва.