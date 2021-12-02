ФСБ повідомила про затримання "агентів" СБУ та ГУР Міноборони
Громадян України звинувачують у зборі інформації, здійсненні зйомки стратегічних підприємств і підготовці теракту на території РФ.
ФСБ Росії повідомила про затримання трьох українських "шпигунів", які були "завербовані" співробітниками СБУ та ГУР Міноборони. Про це повідомляє Центр громадських зв'язків російської спецслужби.
Двох громадян України, які прибули на територію Росії, затримали за звинуваченнями в зборі інформації і здійсненні фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств та об'єктів інфраструктури.
Затриманими "шпигунами" виявилися Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р. н., та його син — Коваль Ігор Зіновійович, 1999 року народження. Чоловіків звинувачують у роботі на Службу безпеки України. За даними російських силовиків, в автомобілі, в якому пересувалися батько та син, знайшли короткоствольну й автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.
Під час допиту, як стверджують в ФСБ, чоловіки розповіли, що їх завербував співробітник УСБУ в Тернопільській області Ковалик Василь, який поставив їм завдання знімати та збирати інформацію за $10 тисяч.
Ще одного громадянина України — Цілика Олександра Вікторовича — затримали та звинуватили у підготовці теракту на території Росії. За даними ФСБ, уродженець Київської області повинен був підірвати два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.
"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р. н., зізнався, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р. н., начальника сектора — співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", — заявили в ЦГЗ ФСБ і додали, що чоловік нелегально перетнув російський держкордон і був затриманий на місці злочину.
Пресслужби СБУ, ГУР Міноборони й МЗС поки що офіційно не коментували затримання громадян України на території Росії.
Раніше ФСБ звинувачувала Україну в організації теракту та підрив газопроводу в окупованому Криму. За даними російських силовиків, організацією диверсії займалося Головне управління розвідки Міноборони за участю представників Меджлісу.
А 10 листопада в Криму заарештували ексмера Сімеїза, якого звинуватили в роботі на українські спецслужби. Ексдепутата "Єдиної Росії" Юрія Ломенка підозрюють у зборі та передаванні СБУ секретної інформації.