ФСБ повідомила про затримання "агентів" СБУ та ГУР Міноборони

Громадян України звинувачують у зборі інформації, здійсненні зйомки стратегічних підприємств і підготовці теракту на території РФ.

ФСБ Росії повідомила про затримання трьох українських "шпигунів", які були "завербовані" співробітниками СБУ та ГУР Міноборони. Про це повідомляє Центр громадських зв'язків російської спецслужби.

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Двох громадян України, які прибули на територію Росії, затримали за звинуваченнями в зборі інформації і здійсненні фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств та об'єктів інфраструктури.

Затриманими "шпигунами" виявилися Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р. н., та його син — Коваль Ігор Зіновійович, 1999 року народження. Чоловіків звинувачують у роботі на Службу безпеки України. За даними російських силовиків, в автомобілі, в якому пересувалися батько та син, знайшли короткоствольну й автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

Під час допиту, як стверджують в ФСБ, чоловіки розповіли, що їх завербував співробітник УСБУ в Тернопільській області Ковалик Василь, який поставив їм завдання знімати та збирати інформацію за $10 тисяч.

Ще одного громадянина України — Цілика Олександра Вікторовича — затримали та звинуватили у підготовці теракту на території Росії. За даними ФСБ, уродженець Київської області повинен був підірвати два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р. н., зізнався, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р. н., начальника сектора — співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", — заявили в ЦГЗ ФСБ і додали, що чоловік нелегально перетнув російський держкордон і був затриманий на місці злочину.

Пресслужби СБУ, ГУР Міноборони й МЗС поки що офіційно не коментували затримання громадян України на території Росії.

Раніше ФСБ звинувачувала Україну в організації теракту та підрив газопроводу в окупованому Криму. За даними російських силовиків, організацією диверсії займалося Головне управління розвідки Міноборони за участю представників Меджлісу.

А 10 листопада в Криму заарештували ексмера Сімеїза, якого звинуватили в роботі на українські спецслужби. Ексдепутата "Єдиної Росії" Юрія Ломенка підозрюють у зборі та передаванні СБУ секретної інформації.