ФСБ сообщила о задержании "агентов" СБУ и ГУР Минобороны

Граждан Украины обвиняют в сборе информации, осуществлении съемки стратегических предприятий и подготовке теракта на территории РФ.

ФСБ России сообщила о задержании трех украинских "шпионов", которые были "завербованы" сотрудниками СБУ и ГУР Минобороны. Об этом информирует Центр общественных связей российской спецслужбы.

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Двух граждан Украины, которые прибыли на территорию России, задержали по обвинениям в сборе информации, и осуществлении фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий и объектов инфраструктуры.

Задержанными "шпионами" оказались Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения. Мужчин обвиняют в работе на Службу безопасности Украины. По данным российских силовиков, в автомобиле, в котором передвигались отец и сын, обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты.

В ходе допроса, как утверждают в ФСБ, мужчины рассказали, что их завербовал сотрудник УСБУ в Тернопольской области Ковалик Василий, поставивший им задачу снимать и собирать информацию за $10 тысяч.

Еще одного гражданина Украины — Цилыка Александра Викторовича — задержали и обвинили в подготовке теракта на территории России. По данным ФСБ, уроженец Киевской области должен был подорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", — заявили в ЦОС ФСБ и добавили, что мужчина нелегально пересек российскую госграницу и был задержан с поличным.

Пресс-службы СБУ, ГУР Минобороны и МИД пока официально не комментировали задержание граждан Украины на территории России.

Ранее ФСБ обвиняла Украину в организации теракта и подрыве газопровода в оккупированном Крыму. По данным российских силовиков, организацией диверсии занималось Главное управление разведки Минобороны при участии представителей Меджлиса.

А 10 ноября в Крыму арестовали экс-мэра Симеиза, которого обвинили в работе на украинские спецслужбы. Экс-депутата "Единой России" Юрия Ломенко подозревают в сборе и передаче СБУ секретной информации.