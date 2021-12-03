Спорный кандидат. Сына Муаммара Каддафи вновь допустили к выборам в Ливии

Из-за причастности Саифа аль-Ислама к кровавым разгонам протестов в стране в 2011 году, его кандидатура в обществе вызывает разные мнения.

Сына диктатора Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама допустили к выборам. Соответствующее решение принял суд. Об этом сообщает Reuters.

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Суд Ливии постановил, что Саиф аль-Ислам сможет принять участие в президентских выборах несмотря на споры вокруг его кандидатуры. Как сообщил адвокат аль-Ислама, споры возникают из-за того, что ливийский народ через кровь смог свергнуть его отца Каддафи с должности президента. А его сын принимал участие в разгоне протестующих.

Выборы в Ливии пройдут 24 декабря, но несмотря на это в стране все еще нет окончательного списка кандидатов. Зарегистрировалось для предвыборной гонки 98 кандидатов, но 25 из них отстранила избирательная комиссия.

Процесс регистрации кандидатов в стране проходит с многими проблемами. В частности, вчера, 2 декабря на 5 участков ворвались вооруженные люди. Они украли бюллетени и скрылись. Апелляцию сына Каддафи также переносили из-за того, что боевики пытались заблокировать вход в суд.

Отметим, что причиной для снятия Саифа аль-Ислама с выборов стала его судимость. Еще в 2015 году его приговорили к смертной казни за насилие против протестующих в 2011 году. В 2017 году сына диктатора выпустили из тюрьмы, но дело о смертной казни все еще находится в судах. Плюс его разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности.

Напомним, 31 июля Саиф аль-Ислам впервые за 10 лет дал интервью для The New York Times. В нем он рассказал как ему удалось выжить после убийства отца и о своих политических амбициях.