Без пальцев на руках и с седой бородой. Сын Муаммара Каддафи впервые за 10 лет дал интервью (фото)

Саиф аль-Ислам Каддафи долгое время находился в плену. Он называет Арабскую весну катастрофой и планирует баллотироваться в президенты, обещая восстановить Ливию.

Сын погибшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам аль-Каддафи оказался жив. Он впервые дал интервью The New York Times. Часть текста опубликовали в издании Nation World.

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Как удалось выжить Саифу Каддафи

В 2011 году недалеко от ливийского города Авбари группа вооруженных повстанцев устроила засаду на небольшой конвой, следовавший в сторону Нигера. В машине они увидели молодого лысого мужчину с бинтами на правой руке. Этим молодым человеком оказался сын Каддафи Саиф аль-Ислам аль-Каддафи. К счастью для сына диктатора, его захватили независимые боевики, которые не стали его убивать. Долгое время о месте нахождения Каддафи-младшего было ничего неизвестно. Как оказалось, его сперва доставили в Зинтан — родной город Каддафи.

Каддафи-младшего долгое время держали в плену, но сейчас он ведет политическую жизнь.

[ + – ] Саиф аль-Ислам аль-Каддафи просил поддержки у Путина Фото: The New York Times

Чем планирует заняться сын Муаммара Каддафи

Спустя 10 лет, в 2021 году журналист издания The New York Times встретился с сыном Каддафи, чтобы взять у него интервью. Оторванные пальцы на правой руке Каддафи-младший объяснил осколками после авиаудара в Ливии.

Все эти годы Саиф аль-Каддафи занимался реорганизацией политической силы своего отца. Хоть он публично и не заявляет об этом, но в его планах баллотироваться в президенты страны. Ему доверяет 57% жителей Ливии, утверждают журналисты.

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Последние 10 лет, по словам Саифа, Ливия не имела государственности. Страной правили группы людей с автоматами, поэтому он хочет все исправить.

"Они изнасиловали страну — она стоит на коленях. Нет ни денег, ни безопасности. Здесь нет жизни. Идите на заправку — там нет дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию, мы освещаем половину Италии, а у нас здесь отключается электричество. Это больше, чем провал. Это фиаско", — утверждает Саиф.

Главный лозунг Саифа Каддафи — ненависть к Арабской весне, при этом предполагается, что он пользуется поддержкой России.

Саиф Каддафи — второй сын убитого правителя Ливии Муаммара Каддафи. Он получил западное образование, поэтому многие его считали антиподом отца. Младший Каддафи увлекался политикой и был сторонником реформ. Но во время революции в 2011 году он принял сторону отца. В 2017 году группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" сообщила, что Саиф Каддафи был выпущен на свободу по всеобщей амнистии, которую объявила палата представителей.

Напомним, в 2018 году Фокус сообщал, что Саиф Каддафи написал письмо Путину, в котором просил о политической поддержке. В 2015 году Саифа приговорили к смертной казни, но ее отменили двумя годами позднее.