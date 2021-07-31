Без пальців на руках і з сивою бородою. Син Муаммара Каддафі вперше за 10 років дав інтерв'ю (фото)

Саїф аль-Іслам Каддафі довгий час знаходився в полоні. Він називає Арабську весну катастрофою і планує балотуватися в президенти, обіцяючи відновити Лівію.

Син загиблого диктатора Лівії Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам аль-Каддафі виявився живий. Він вперше дав інтерв'ю The New York Times. Частина тексту опублікували у виданні Nation World.

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Як вдалося вижити Саїфу Каддафі

У 2011 році недалеко від лівійського міста Авбарі група озброєних повстанців влаштувала засідку на невеликий конвой, який прямував у бік Нігеру. У машині вони побачили молодого лисого чоловіка з перебинтованою правою рукою. Цим молодим чоловіком виявився син Каддафі Саїф аль-Іслам аль-Каддафі. На щастя для сина диктатора, його захопили незалежні бойовики, які не стали його вбивати. Довгий час про місце знаходження Каддафі-молодшого було нічого невідомо. Як виявилося, його спершу доставили в Зінтан — рідне місто Каддафі.

Каддафі-молодшого довгий час тримали в полоні, але зараз він веде політичне життя.

[ + – ] Саїф аль-Іслам аль-Каддафі просив підтримки у Путіна Фото: The New York Times

Чим планує зайнятися син Муаммара Каддафі

Через 10 років, у 2021 році журналіст видання The New York Times зустрівся з сином Каддафі, щоб взяти у нього інтерв'ю. Відірвані пальці на правій руці Каддафі-молодший пояснив осколками після авіаудару в Лівії.

Всі ці роки Саїф аль-Каддафі займався реорганізацією політичної сили свого батька. Хоч він публічно і не заявляє про це, але в його планах є балотування в президенти країни. Йому довіряє 57% жителів Лівії, стверджують журналісти.

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Останні 10 років, за словами Саїфа, Лівія не мала державності. Країною правили групи людей з автоматами, тому він хоче все виправити.

"Вони зґвалтували країну — вона стоїть на колінах. Немає ні грошей, ні безпеки. Тут немає життя. Ідіть на заправку — там немає дизеля. Ми експортуємо нафту і газ в Італію, ми освітлюємо половину Італії, а у нас тут вимикають електрику. Це більше ніж провал, це фіаско ", — стверджує Саїф.

Головне гасло Саїфа Каддафі — ненависть до Арабської весни, при цьому передбачається, що він користується підтримкою Росії.

Саїф Каддафі — другий син убитого правителя Лівії Муаммара Каддафі. Він отримав західну освіту, тому багато його вважали антиподом батька. Молодший Каддафі захоплювався політикою і був прихильником реформ. Але під час революції у 2011 році він став на бік батька. У 2017 році угруповання "Абу Бакр ас-Сіддик" повідомило, що Саїф Каддафі був випущений на свободу за загальною амністією, яку оголосила палата представників.

Нагадаємо, у 2018 році Фокус повідомляв, що Саїф Каддафі написав листа Путіну, в якому просив про політичну підтримку. У 2015 році Саїфа засудили до смертної кари, але її скасували двома роками пізніше.