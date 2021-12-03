Спірний кандидат. Сина Муаммара Каддафі знову допустили до виборів у Лівії

Через причетність Саїфа аль-Іслама до кривавих розгонів протестів у країні e 2011 році його кандидатура в суспільстві викликає різні думки.

Сина диктатора Муаммара Каддафі Саїфа аль-Іслама допустили на вибори. Відповідне рішення ухвалив суд. Про це повідомляє Reuters.

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Суд Лівії ухвалив, що Саїф аль-Іслам зможе взяти участь у президентських виборах, незважаючи на суперечки навколо його кандидатури. Як повідомив адвокат аль-Іслама, суперечки виникають через те, що лівійський народ через кров зміг скинути його батька Каддафі з посади президента. А його син брав участь у розгоні протестувальників.

Вибори в Лівії відбудуться 24 грудня, але, незважаючи на це, в країні все ще немає остаточного списку кандидатів. Зареєструвалося для передвиборчих перегонів 98 кандидатів, але 25 із них усунула виборча комісія.

Процес реєстрації кандидатів у країні відбувається з багатьма проблемами. Зокрема, вчора, 2 грудня, на 5 дільниць увірвалися озброєні люди. Вони вкрали бюлетені та втекли. Апеляцію сина Каддафі також переносили через те, що бойовики намагалися заблокувати вхід до суду.

Зазначимо, що причиною зняття Саїфа аль-Іслама з виборів стала його судимість. Ще у 2015 році його засудили до страти за насильство проти протестувальників у 2011 році. У 2017 році сина диктатора випустили з в'язниці, але справа про страту все ще перебуває в судах. Плюс його розшукує Міжнародний кримінальний суд за підозрою в злочинах проти людяності.

Нагадаємо, 31 липня Саїф аль-Іслам уперше за 10 років дав інтерв'ю The New York Times. У ньому він розповів, як йому вдалося вижити після вбивства батька та про свої політичні амбіції.