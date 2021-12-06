"Имею честь сегодня быть с вами". Владимир Зеленский посетил позиции армии на Донбассе (фото)

Президент посетил командный пункт одной из бригад ВСУ и узнал об оперативной ситуации на фронте.

Сегодня, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский посетил позиции военных на передовой в Донецкой области. Об этом сообщает его официальный сайт.

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Во время рабочей поездки в зоне ООС Зеленский поздравил военнослужащих, передал подарки и наградил пять человек госнаградами.

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", — заявил президент, пожелав воинам беречь себя, чтобы впоследствии они могли рассказывать о героизме украинского войска потомкам. По словам Зеленского, с такой армией Украина непременно победит.

Владимир Зеленский, в частности, побывал на командном пункте одной из бригад ВСУ и узнал об оперативной ситуации на передовой.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины поздравил военнослужащих с 30-летием ВСУ. Зеленский отметил важнейшую роль армии в сохранении независимости страны, "за которую столетиями боролись предки". История ВСУ, отметил Зеленский, насчитывает несколько веков, а победы армии напрямую связаны со всеми этапами становления и развития государства.