"Сломают любые захватнические планы". Зеленский поздравил украинских бойцов с 30-летием ВСУ

Президент, по случаю праздника, отметил ключевую роль армии в сохранении независимости Украины, "за которую столетиями боролись наши предки".

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность действующим украинским военнослужащим и ветеранам за защиту независимости страны на фоне российской агрессии в своем поздравлении по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в понедельник, 6 декабря, обнародовано на сайте министерства обороны.

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Глава государства, обращаясь к военнослужащим, работникам и ветеранам ВСУ, упомянул, что история украинской армии насчитывает несколько столетий, а ее победы тесно связаны со всеми этапами становления и развития государства. Зеленский также отметил, что украинская армия формировалась в ожесточенных и кровавых войнах, пройдя сложный путь к созданию высокоорганизованной структуры, "способной сломать любые захватнические планы врага".

Упомянул президент и высокий уровень доверия украинского народа к Вооруженным силам, подчеркнув, что именно украинские бойцы "сохранили независимость Украины, за которую столетиями боролись наши предки". Зеленский заявил, что и в день праздника ВСУ продолжают защищать государство от российского агрессора. От имени украинского народа президент поблагодарил личный состав и ветеранов Вооруженных сил за самоотверженность, стойкость и героизм, проявленные во время защиты территориальной целостности.

Также Зеленский добавил, что сегодня украинцы чтят память бойцов, которые отдали свою жизни за страну.

"Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне. Убежден, что Вооруженные Силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", — заявил президент.

Глава государства пожелал военным и ветеранам, а также их семьям крепкого здоровья, благополучия, "несокрушимости духа и новых побед".

Вместе с тем Офис президента сообщил, что Зеленский начал свою рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ и вручит государственные награды военнослужащим. Помимо этого он будет присутствовать на церемонии присвоения почетных наименований и вручения боевых флагов военным частям ВСУ.

Напомним, по случаю праздника сегодня украинская армия получит новое вооружение — танки Т-64, броневики "Козак-2М1", внедорожники Хамви и авиацию.

Празднование проходит на фоне опасности вторжения России в Украину, которое, по данным Минобороны, может начаться уже в январе 2022 года. Как сообщают западные СМИ, государство-агрессор может сконцентрировать у границ 175 тысяч солдат.