"Зламають будь-які загарбницькі плани". Зеленський привітав українських бійців із 30-річчям ЗСУ

Президент із нагоди свята наголосив на ключовій ролі армії в збереженні незалежності України, "за яку століттями боролися наші предки".

Президент Володимир Зеленський висловив подяку чинним українським військовослужбовцям і ветеранам за захист незалежності країни на тлі російської агресії у своєму привітанні з нагоди 30-річчя Збройних Сил України. Відповідну заяву в понеділок, 6 грудня, оприлюднено на сайті міністерства оборони.

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Глава держави, звертаючись до військовослужбовців, працівників і ветеранів ЗСУ, згадав, що історія української армії налічує кілька століть, а її перемоги тісно пов'язані з усіма етапами становлення та розвитку держави. Зеленський також зазначив, що українська армія формувалася в запеклих і кривавих війнах, пройшовши складний шлях до створення високоорганізованої структури, "здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога".

Згадав президент і високий рівень довіри українського народу до Збройних сил, наголосивши, що саме українські бійці "зберегли незалежність України, за яку століттями боролися наші предки". Зеленський заявив, що й у день свята ЗСУ продовжують захищати державу від російського агресора. Від імені українського народу президент подякував особовому складу та ветеранам Збройних сил за самовідданість, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності.

Також Зеленський додав, що сьогодні українці вшановують пам'ять бійців, які віддали своє життя за країну.

"Їхній подвиг житиме вічно та слугуватиме зразком чесного та самовідданого служіння Вітчизні. Переконаний, що Збройні Сили України й надалі надійно захищатимуть свободу та незалежність нашої держави", — заявив президент.

Глава держави побажав військовим і ветеранам, а також їхнім родинам міцного здоров'я, благополуччя, "незламності духу та нових перемог".

Водночас Офіс президента повідомив, що Зеленський розпочав свою робочу поїздку до Харківської та Донецької області. Глава держави візьме участь в урочистих заходах із нагоди 30-річчя ЗСУ та вручить державні нагороди військовослужбовцям. Крім цього, він буде присутній на церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

Нагадаємо, з нагоди свята сьогодні українська армія отримає нове озброєння — танки Т-64, броньовики "Козак-2М1", позашляховики "Хамві" й авіацію.

Святкування відбувається на тлі небезпеки вторгнення Росії в Україну, яке, за даними Міноборони, може розпочатися вже в січні 2022 року. Як повідомляють західні ЗМІ, держава-агресор може сконцентрувати біля кордонів 175 тисяч солдатів.