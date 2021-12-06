"Маю сьогодні честь бути з вами". Володимир Зеленський відвідав позиції армії на Донеччині (фото)

Президент відвідав командний пункт однієї з бригад ЗСУ та дізнався про оперативну ситуацію на фронті.

Сьогодні, 6 грудня, у День Збройних Сил України президент Володимир Зеленський відвідав позиції військових на передовій у Донецькій області. Про це повідомляє його офіційний сайт.

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Під час робочої поїздки у зоні ООС Зеленський привітав військовослужбовців, передав подарунки та нагородив п'ятьох осіб держнагородами.

"Маю честь сьогодні бути разом із вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", — заявив президент, побажавши воїнам берегти себе, щоб згодом вони могли розповідати про героїзм українського війська нащадкам. За словами Зеленського, із такою армією Україна неодмінно переможе.

Володимир Зеленський, зокрема, побував на командному пункті однієї з бригад ЗСУ та дізнався про оперативну ситуацію на передовій.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України привітав військовослужбовців із 30-річчям ЗСУ. Зеленський наголосив на найважливішій ролі армії у збереженні незалежності країни, "за яку століттями боролися предки". Історія ЗСУ, зазначив Зеленський, налічує кілька століть, а перемоги армії безпосередньо пов'язані з усіма етапами становлення та розвитку держави.