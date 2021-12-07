Путина нельзя недооценивать: в ЦРУ оценили возможность вторжения России в Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что российская армия может "действовать очень радикально".

Сотрудники Центрального разведывательного управления оценили вероятность вооруженного вторжения России в Украину. Как сообщает The Wall Street Journal, директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что в этом вопросе президента РФ Владимира Путина не нужно недооценивать.

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"Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины", — сказал он на саммите Совета директоров The Wall Street Journal.

Однако у разведывательных служб США пока нет полной уверенности в том, что Россия намерена вторгнуться в Украину, хотя, по мнению Бернса, армия РФ способна "действовать очень радикально".

При этом директор ЦРУ отметил, что в последнее время многие СМИ пишут о постоянном наращивании военной силы России в пограничных районах Украины.

"То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил", — сказал Бернс.

Глава ЦРУ рассказал, что он посещал Москву в ноябре по указу Джо Байдена для того, чтобы напрямую передать российским властям обеспокоенность США по поводу Украины, а также о возможных последствиях для Москвы в случае ее агрессивных действий.

При этом Бернс добавил, что Москва может ошибочно оценивать ситуацию с Украиной на фоне смены канцлера Германии и предстоящих выборов во Франции, посчитав, что Европа больше занята своими внутренними вопросами. Глава ЦРУ отметил, что Вашингтон постоянно обменивается со своими союзниками разведданными, поэтому ЕС не упускает из виду сложившуюся обстановку возле украинских границ.

Ранее Фокус сообщал, что администрация президента Джо Байдена разрабатывает пакет "агрессивных экономических санкций" против РФ на случай полномасштабного вторжения в Украину. В список попадут люди из "ближайшего окружения" Путина.

Компания Maxar Technologies сделала новые спутниковые снимки, на которых зафиксировано концентрацию российских войск вблизи границ Украины.