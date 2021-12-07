Путіна не можна недооцінювати: у ЦРУ оцінили можливість вторгнення Росії в Україну

Директор ЦРУ Вільям Бернс переконаний, що російська армія може "діяти дуже радикально".

Співробітники Центрального розвідувального управління оцінили можливість збройного вторгнення Росії в Україну. Як повідомляє The Wall Street Journal, директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що у цьому питанні президента РФ Володимира Путіна не треба недооцінювати.

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"Я б ніколи не став недооцінювати схильність президента Путіна до ризику щодо України", — сказав він на саміті Ради директорів The Wall Street Journal.

Проте розвідувальні служби США поки що не мають повної впевненості в тому, що Росія має намір вторгнутися в Україну, хоча, на думку Бернса, армія РФ здатна "діяти дуже радикально".

При цьому директор ЦРУ зазначило, що останнім часом багато ЗМІ пишуть про постійне нарощування військової сили Росії у прикордонних районах України.

"Те, що ми бачили в останні тижні, це постійне і незвичайне нарощування військової присутності РФ біля кордонів України, ми також бачили плани з дестабілізації України і продовження нарощування сил", — сказав Бернс.

Глава ЦРУ розповів, що він відвідував Москву в листопаді за указом Джо Байдена для того, щоб безпосередньо передати російській владі стурбованість США щодо України, а також про можливі наслідки для Москви у разі її агресивних дій.

При цьому Бернс додав, що Москва може помилково оцінювати ситуацію з Україною на тлі зміни канцлера Німеччини та майбутніх виборів у Франції, вважаючи, що Європа більше зайнята своїми внутрішніми питаннями. Глава ЦРУ зазначив, що Вашингтон постійно обмінюється зі своїми союзниками розвідданими, тому ЄС не упускає з уваги ситуацію, що склалася біля українських кордонів.

Раніше Фокус повідомляв, що адміністрація президента Джо Байдена розробляє пакет "агресивних економічних санкцій" проти РФ у разі повномасштабного вторгнення в Україну. До списку потраплять люди із "найближчого оточення" Путіна.

Компанія Maxar Technologies зробила нові супутникові знімки, на яких зафіксовано концентрацію російських військ поблизу кордонів України.