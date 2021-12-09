ООН прекращает поставки продовольствия в города Эфиопии (фото)

Боевики НФОТ угрожая оружием ограбили один из пунктов выдачи гуманитарной помощи, не брезгуют конфисковать ее и правительственные военные.

Мировая продовольственная программа ООН приостанавливает раздачу провианта в двух северных городах Эфиопии из-за их разграбления. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что на севере Эфиопии приостанавливают выдачу продовольствия так как их ограбили мародеры из Национально-освободительного фронта Тыграя. Боевики угрожали оружием гуманитарному персоналу в городе Комболча и украли большое количество продуктов первой необходимости, в том числе для детей, страдающих от недоедания.

"Такое преследование гуманитарного персонала со стороны вооруженных сил недопустимо. Оно подрывает способность Организации Объединенных Наций и всех наших гуманитарных партнеров доставлять помощь, когда она наиболее необходима", — заявил представитель ООН.

[ + – ] Синим цветом выделены города, подконтрольные правительству, а фиолетовым - боевикам Фото: BBC

Однако как подчеркнули в ООН, не только боевики НФОТ нападают на гуманитарную миссию, но и правительственные войска также этим занимаются. В организации заявили, что эфиопские военные конфисковали три грузовика с гуманитарной помощью для своих целей.

В итоге в ООН приняли решение прекратить выдачу продуктов питания в Комболче и Десси — это два стратегических города на пути в столицу Аддис-Абебу. По данным ООН, после более чем года боев более девяти миллионов человек нуждаются в важнейших запасах продовольствия.

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вернулся с линии фронта в столицу Аддис-Абебу.

"Я возвращаюсь в офис поскольку завершил первую фазу (конфликта)", — заявил премьер.

Правительственные войска продолжают боевые действия против боевиков из Тыграя. В последние недели войскам удалось выбить боевиков из нескольких городов. Ахмед утверждает, что борьба еще не завершена, есть еще районы, которые не контролирует правительство. Нужно убедиться в том, что враг не будет снова опасным для Эфиопии.

Напомним, 29 ноября стало известно, что правительство Эфиопии отбило город Чифра у боевиков. Бои были крайне жестокими, как утверждают журналисты, повсюду были трупы.