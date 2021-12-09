ООН припиняє постачання продовольства до міст Ефіопії (фото)

Бойовики НФВТ, погрожуючи зброєю, пограбували один із пунктів видачі гуманітарної допомоги, не гребують конфіскувати її й урядові військові.

Світова продовольча програма ООН призупиняє роздачу провіанту у двох північних містах Ефіопії через їхнє розграбування. Про це повідомляє ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що на півночі Ефіопії призупиняють видачу продовольства, оскільки їх пограбували мародери з Національно-визвольного фронту Тиграю. Бойовики погрожували зброєю гуманітарному персоналу у місті Комболча та вкрали велику кількість продуктів першої необхідності, зокрема для дітей, які страждають від недоїдання.

"Таке переслідування гуманітарного персоналу з боку збройних сил є неприпустимим. Воно підриває здатність Організації Об'єднаних Націй та всіх наших гуманітарних партнерів доставляти допомогу, коли вона найбільш потрібна", — заявив представник ООН.

[ + – ] Синім кольором виділені міста, підконтрольні уряду, а фіолетовим – бойовикам. Фото: trump-elections

Проте, як підкреслили в ООН, не лише бойовики НФВТ нападають на гуманітарну місію, а також цим займаються й урядові війська. В організації заявили, що ефіопські військові конфіскували три вантажівки з гуманітарною допомогою для своїх цілей.

У результаті в ООН вирішили припинити видачу продуктів харчування в Комболчі та Дессі — це два стратегічні міста на шляху до столиці Аддіс-Абеби. За даними ООН, після більше ніж року боїв понад дев'ять мільйонів людей потребують найважливіших запасів продовольства.

Громадянська війна в Ефіопії: що зараз відбувається у країні

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед повернувся з лінії фронту до столиці Аддіс-Абеби.

"Я повертаюся в офіс, оскільки завершив першу фазу (конфлікту)", — заявив прем'єр.

Урядові війська продовжують бойові дії проти бойовиків із Тиграю. В останні тижні військам вдалося вибити бойовиків із кількох міст. Ахмед стверджує, що боротьбу ще не завершено, є ще райони, які не контролює уряд. Потрібно переконатися, що ворог не буде знову небезпечним для Ефіопії.

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що уряд Ефіопії відбив місто Чифра у бойовиків. Бої були вкрай жорстокі, як стверджують журналісти, всюди були трупи.