"Повсюди трупи": уряд Ефіопії відбив одне з міст у бойовиків (відео)

Для сил уряду це перша перемога з часів загострення конфлікту з НФОТ. Проте бої були вкрай жорстокі, знищили як цивільні об'єкти, а й мечеті.

В Ефіопії продовжується громадянська війна, у якій урядові сили протистоять бойовикам НФОТ. За інформацією держтелекомпанії Ефіопії, уряд повернув під контроль місто Чифра в регіоні Афар. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Повідомляється, що повернення під контроль Чифри стало першою перемогою для уряду. Нещодавно прем'єр-міністр Абій Ахмед заявив, що він іде на фронт, щоб очолити федеральні війська проти бойовиків із Тиграю.

Спершу місто захопили сили Тиграю. Населений пункт розташований між столицями Аддіс Абабою та Мекелле в Тиграї. Як пишуть у виданні, на більшій частині півночі Ефіопії відключено зв'язок, але їхнім журналістам все ж таки вдалося отримати репортаж із Чифри.

[ + – ] Чифра на карті Ефіопії Фото: al jazeera

Мохаммед Таха Тевекель передав репортаж із Чифри заявивши, що сили Тиграю були витіснені урядовими військовими.

"Сцени, свідками яких ми стали, дуже жахливі. Усюди на вулицях трупи. Це живий доказ жорстокості бойових дій. Є явні ознаки відсутності людяності в цьому конфлікті. Торгові магазини міста були повністю зруйновані, не пощадили навіть мечеті. Усі мешканці врятувалися втечею, а місто перетворилося на військові казарми для бойовиків Афарі", — розповів журналіст.

Збройне протистояння НФОТ і уряду розпочалося в листопаді 2020 року. За цей час урядові війська з поперемінним успіхом борються з бойовиками. Улітку 2020 року їм вдалося захопити столицю Тиграю Мекелле, але пізніше бойовики її відбили та перейшли в контратаку. Їм вдалося захопити Амхар і Афар.

[ + – ] На фронт вирушив дворазовий олімпійський чемпіон Хайле Гебреселассі на стороні уряду

Нагадаємо, країни Заходу й ООН закликали до евакуації своїх громадян. Прем’єр-міністр країни пішов на фронт.

27 жовтня почався наступ Тиграю. 5 листопада вони оголосили про створення союзу під назвою "Об'єднаний фронт ефіопських федералістських і конфедералістських сил". Об'єднання створили, щоб повалити уряд.