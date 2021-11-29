"Повсюду трупы": правительство Эфиопии отбило один из городов у повстанцев (видео)

Для сил правительства это первая крупная победа со времен обострения конфликта с НФОТ. Однако бои были крайне жестокие, уничтожили не только гражданские объекты, но и мечети.

В Эфиопии продолжается гражданская война, в которой правительственные силы противостоят боевикам НФОТ. По информации гостелекомпании Эфиопии, правительство вернуло под контроль город Чифра в регионе Афар. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Сообщается, что возвращение под контроль Чифры стало первой крупной победой для правительства. Недавно премьер-министр Абий Ахмед заявил, что он идет на фронт, чтобы возглавить федеральные войска против боевиков с Тыграя.

Сперва город захватили силы Тыграя. Населенный пункт находится между столицами Аддис Абаба и Мекелле в Тыграе. Как пишут в издании, на большей части севера Эфиопии отключена связь, но их журналистам все же удалось получить репортаж из Чифры.

[ + – ] Чифра на карте Эфиопии Фото: al jazeera

Мохаммед Таха Тевекель передал репортаж из Чифры заявив, что силы Тыграя были вытеснены правительственными военными.

"Сцены, свидетелями которых мы стали, очень ужасны. Повсюду на улицах трупы. Это живое доказательство жестокости боевых действий. Есть явные признаки отсутствия человечности в этом конфликте. Торговые магазины города были полностью разрушены, не пощадили даже мечети. Все жители спаслись бегством, а город превратился в военные казармы для боевиков Афари", — рассказал журналист.

Вооруженное противостояние НФОТ и правительства началось в ноябре 2020 года. За это время правительственные войска с попеременным успехом ведут борьбу с боевиками. Летом 2020 года им удалось захватить столицу Тыграя Мекелле, но позже боевики ее отбили и перешли в контратаку. Им удалось захватить Амхар и Афар.

[ + – ] На фронт отправился двухкратный олимпийский чемпион Хайле Гебреселассие на стороне правительства

Напомним, страны Запада и ООН призвали к эвакуации своих граждан. Премьер-министр страны пошел на фронт.

27 октября началось наступление Тыграя. 5 ноября они объявили о создании союза под названием "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил". Объединение создали, чтобы свергнуть правительство.