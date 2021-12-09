В Генштабе РФ назвали ложью информацию о военном вторжении в Украину

Российские чиновники считают, что страны НАТО и западные СМИ слишком много уделяют внимания к внутренним передвижениям российской армии, в то время, как это не должно никого волновать.

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации назвал информацию о готовящемся военном вторжении РФ в Украину ложью. Об этом 9 декабря заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

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По его словам, внимание западных СМИ и стран НАТО чрезмерно приковано к движению ВС России на своей же территории.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства", — подчеркнул Герасимов.

Он отметил, что Киев поначалу официально отвергал наращивание российских войск у своих границ, но позже подхватил новую волну публикаций западных СМИ о якобы намечающемся вторжении российской армии в Украину.

В связи с этим Герасимов считает, что эти несостоятельные обвинения являются предлогом для того, чтобы у НАТО была возможность стянуть к российским границам свои силы и технику.

О том, что Россия не вынашивает агрессивных планов относительно Украину, заявил также и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал обвинения в адрес Кремля истерикой, которая "нагнетается искусственно" и сказал, что перемещение российских войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

Ранее Фокус информировал о том, что в ходе брифинга американского президента Джо Байдена по результатам видеоконференции с президентом Владимиром Путиным стало известно, что США не будет отправлять свои войска в Украину для защиты от вторжения войск РФ. Вместо этого Белый дом намерен наладить новые дипломатические каналы для преодоления кризиса на Востоке Украины.