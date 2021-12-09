У Генштабі РФ назвали брехнею інформацію про військове вторгнення в Україну

Російські чиновники вважають, що країни НАТО та західні ЗМІ надто багато приділяють увагу внутрішнім пересуванням російської армії, у той час, як це не повинно нікого хвилювати.

Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації назвав інформацію про військове вторгнення РФ, що готується, в Україну брехнею. Про це заявив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

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За його словами, увага західних ЗМІ та країн НАТО надмірно прикута до руху ЗС Росії на своїй території.

"Країнами НАТО приділяється надмірна увага до переміщення військ по території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у процесі бойової підготовки — це рутинна практика для збройних сил будь-якої держави", — наголосив Герасимов.

Він зазначив, що Київ спочатку офіційно заперечував нарощування російських військ біля своїх кордонів, але пізніше підхопив нову хвилю публікацій західних ЗМІ про нібито вторгнення російської армії в Україну.

У зв'язку з цим Герасимов вважає, що ці неспроможні звинувачення є приводом для того, щоб НАТО мала можливість стягнути до російських кордонів свої сили та техніку.

Про те, що Росія не виношує агресивних планів щодо України, заявив також і речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він назвав звинувачення на адресу Кремля істерикою, яка "нагнітається штучно" і сказав, що переміщення російських військ її власною територією не повинно нікого хвилювати.

Раніше Фокус інформував про те, що в процесі брифінгу американського президента Джо Байдена за результатами відеоконференції з президентом Володимиром Путіним стало відомо, що США не відправлятимуть свої війська в Україну для захисту від вторгнення військ РФ. Натомість Білий дім має намір налагодити нові дипломатичні канали для подолання кризи на Сході України.