Ликвидирует 450 кв. метров огня: в Китае испытали авиабомбу для тушения пожаров (видео)

Вес одной такой бомбы весит 200 кг. В КНР провели успешный сброс с высоты более 2 км.

В Китае провели новую авиабомбу со спутниковым наведением, которая предназначена для тушения пожаров. Об этом сообщается на странице The Rage X в Twitter.

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6 декабря на одном из китайских полигонов провели испытания огнетушащих бомб с беспилотника TB-001. Сообщается, что одна такая бомба способна ликвидировать площадь возгорания до 450 квадратных метров.

Сброс бомб был совершен с высоты 2200 метров. Одна такая бомба весит 200 кг.

Tengden TB001 — это двухмоторный БПЛА, который способен поднимать груз весом до 1 тонны. Состоит на вооружении китайской армии.

Основные характеристики:

Длина — 10 метров

Размах крыльев — 20 метров

Высота — 3,3 метра

Радиус действия — 6000 км

Время работы — 35 часов с 1000 кг нагрузки.

Напомним, в Китае создали электромагнитную пушку, которая запускает бомбы для тушения пожаров. В СМИ утверждают, что КНР существенно продвинулись в технологиях ЭМИ.