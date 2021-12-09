Ліквідує 450 кв. метрів вогню: у Китаї випробували авіабомбу для гасіння пожеж (відео)

Вага однієї такої бомби важить 200 кг. У КНР провели успішне скидання з висоти понад 2 км.

У Китаї провели нову авіабомбу з супутниковим наведенням, призначену для гасіння пожеж. Про це повідомляється на сторінці The Rage X у Twitter.

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6 грудня на одному з китайських полігонів провели випробування вогнегасних бомб із безпілотника TB-001. Повідомляється, що одна така бомба здатна ліквідувати площу спалаху до 450 квадратних метрів.

Скидання бомб було здійснено з висоти 2200 метрів. Одна така бомба важить 200 кг.

Tengden TB001 – це двомоторний БПЛА, який здатний піднімати вантаж вагою до 1 тонни і знаходиться на озброєнні китайської армії.

Основні характеристики:

Довжина – 10 метрів

Розмах крил — 20 метрів

Висота — 3,3 метра

Радіус дії — 6000 км.

Час роботи — 35 годин з 1000 кг навантаження.

Нагадаємо, у Китаї створили електромагнітну гармату, яка запускає бомби для гасіння пожеж. У ЗМІ стверджують, що КНР суттєво просунулися у технологіях ЕМІ.