Ліквідує 450 кв. метрів вогню: у Китаї випробували авіабомбу для гасіння пожеж (відео)
Вага однієї такої бомби важить 200 кг. У КНР провели успішне скидання з висоти понад 2 км.
У Китаї провели нову авіабомбу з супутниковим наведенням, призначену для гасіння пожеж. Про це повідомляється на сторінці The Rage X у Twitter.
6 грудня на одному з китайських полігонів провели випробування вогнегасних бомб із безпілотника TB-001. Повідомляється, що одна така бомба здатна ліквідувати площу спалаху до 450 квадратних метрів.
Скидання бомб було здійснено з висоти 2200 метрів. Одна така бомба важить 200 кг.
Tengden TB001 – це двомоторний БПЛА, який здатний піднімати вантаж вагою до 1 тонни і знаходиться на озброєнні китайської армії.
Основні характеристики:
- Довжина – 10 метрів
- Розмах крил — 20 метрів
- Висота — 3,3 метра
- Радіус дії — 6000 км.
- Час роботи — 35 годин з 1000 кг навантаження.
Нагадаємо, у Китаї створили електромагнітну гармату, яка запускає бомби для гасіння пожеж. У ЗМІ стверджують, що КНР суттєво просунулися у технологіях ЕМІ.