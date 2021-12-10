Во Франции спустили на воду первый катер для Украины (видео)

Со следующей недели катер начнет проходить ряд испытаний, которые продлятся до конца января. Это первый из 20 запланированных суден для Госпогранслужбы.

Во Франции спустили на воду первый катер компании ОСЕА для Морской охраны Госпогранслужбы. Об этом сообщается в пресс-службе ГПСУ.

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Катер FPB98MKI уже спущен на воду. Теперь его ожидают финальные работы по монтажу, настройке и подготовке оборудования к испытаниям. Они начнутся уже с 13 декабря и продлятся до конца января следующего года.

[ + – ] Со следующей недели на катере начнутся испытания Фото: скриншот

Прибытие в Украину первого катера ожидается весной 2022 года. Церемонию спуска корабля на воду посетил Чрезвычайный и Уполномоченный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, гендиректор ОСЕА Ролан Жассар, а также представителей рабочей группы из Госпогранслужбы, которые следят за ходом строительства.

В рамках контракта Украина получит 20 катеров, 5 из которых построят на николаевском "Нибулоне". Украинские моряки-пограничники в скором времени отправятся во Францию, где будут проходить подготовку и обучение к эскплуатации кораблей.

Напомним, 1 декабря стало известно, что 5 катеров FPB98 будут строить в Украине. Их планируют спустить на воду до конца 2023 года.

О подписании соглашения Фокус сообщал 29 июня 2019 года Украинские пограничники получат 20 патрульных катеров.