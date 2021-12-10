У Франції спустили на воду перший катер для України (відео)

З наступного тижня катер почне проходити низку випробувань, які триватимуть до кінця січня. Це перший із 20 запланованих суден для Держприкордонслужби.

У Франції спустили на воду перший катер компанії ОСЕА для морської охорони Держприкордонслужби. Про це повідомляється у пресслужбі ДПСУ.

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Катер FPB98MKI вже спущений на воду. Тепер на нього чекають фінальні роботи з монтажу, налаштування і підготовки обладнання до випробувань. Вони розпочнуться вже з 13 грудня і триватимуть до кінця січня наступного року.

[ + – ] З наступного тижня на катері розпочнуться випробування Фото: скриншот

Прибуття в Україну першого катера очікується навесні 2022 року. Церемонію спуску корабля на воду відвідав Надзвичайний та Уповноважений посол України у Франції Вадим Омельченко, гендиректор ОСЕА Ролан Жассар, а також представники робочої групи з Держприкордонслужби, які стежать за ходом будівництва.

У межах контракту Україна отримає 20 катерів, 5 з яких збудують на миколаївському "Нібулоні". Українські моряки-прикордонники незабаром вирушать до Франції, де проходитимуть підготовку та навчання до ескплуатації кораблів.

Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що 5 катерів FPB98 будуватимуть в Україні. Їх планують спустити на воду до кінця 2023 року.

Про підписання угоди Фокус повідомляв 29 червня 2019 року Українські прикордонники отримають 20 патрульних катерів.