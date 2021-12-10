"Может привести к серьезным последствиям": Песков о ситуации с кораблем "Донбасс"

По словам пресс-секретаря Путина, подобные "инциденты" несут потенциальный вред и опасность для России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация с судном управления "Донбасс" чревата серьезными последствиями. Об этом сообщает Интрефакс.

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По словам Пескова, произошедшее показывает "потенциальный вред и потенциальную опасность", которая может идти от провокационных действий "Донбасса". Он также добавил, что это как раз то, о чем неоднократно говорил Путин.

"Любая провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", — заявил Песков.

Хронология инцидента с судном "Донбасс"

Вчера, 9 декабря, в ФСБ РФ заявили, что корабль Военно-морских сил Украины "без разрешения" шел в Креченский пролив. Он находился на расстоянии 18 морских миль (около 30 км) от пролива.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства о подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

Ракетный катер Черноморского флота РФ "Шуя" угрожал украинскому судну применить оружие, если он не сменит курс. Но экипаж проигнорировал такое предупреждение заявив о совместном использовании Азовского моря. Использовать оружие стало бы нарушением законов.

[ + – ] Ракетный катер "Шуя" Черномроского флота РФ Фото: Википедия

Позднее в РИА Новости заявили, что корабль лег на обратный курс. А у входа в Керченский пролив образовалась "пробка". Очередь на проход существует и сейчас.

[ + – ] очередь из суден в Керченский пролив Фото: скриншот

В Минобороны Украины заявили, что украинский корабль не представлял опасности. А заявление ФСБ РФ были названы "очередным информационным вбросом". Помимо этого Резников заявил, что акватория Азовского моря является зоной совместного пользования, поэтому корабли могут там законно находится.