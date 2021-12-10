"Може призвести до серйозних наслідків": Пєсков про ситуацію з кораблем "Донбас"

За словами прессекретаря Путіна, подібні "інциденти" несуть потенційну шкоду та небезпеку для Росії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з судном управління "Донбас" загрожує серйозними наслідками. Про це повідомляє Інтрефакс.

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За словами Пєскова, подія показує "потенційну шкоду та потенційну небезпеку", яка може йти від провокаційних дій "Донбасу". Він також додав, що це якраз те, про що неодноразово говорив Путін.

"Будь-яка провокація може призвести до дуже і дуже серйозних наслідків", — заявив Пєсков.

Хронологія інциденту із судном "Донбас"

Учора, 9 грудня, у ФСБ РФ заявили, що корабель Військово-морських сил України "без дозволу" йшов у Керченську протоку. Він був на відстані 18 морських миль (близько 30 км) від протоки.

О 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства про подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою.

Ракетний катер Чорноморського флоту РФ "Шуя" погрожував українському судну застосувати зброю, якщо він не змінить курсу. Але екіпаж проігнорував таке попередження, заявивши про спільне використання Азовського моря. Використовувати зброю було б порушенням законів.

[ + – ] Ракетний катер "Шуя" Чорноморського флоту РФ Фото: Вiкiпедiя

Пізніше в РІА "Новости" заявили, що корабель ліг на зворотний курс. А біля входу в Керченську протоку утворився "затор". Черга на прохід існує і зараз.

[ + – ] черга з суден у Керченській протоці Фото: скриншот

У Міноборони України заявили, що український корабель не становив небезпеки. А заяву ФСБ РФ було названо "черговим інформаційним закидом". Крім цього, Резніков заявив, що акваторія Азовського моря є зоною спільного користування, тому кораблі можуть там законно перебувати.