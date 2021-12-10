"Чергове вкидання Росії". Міноборони України прокоментувало інцидент із судном "Донбас"

Міністр Резніков запевнив, що український корабель не становив небезпеки, тоді як судна Росії постійно перебувають за кілька кілометрів від Маріуполя.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав "черговими інформаційними вкиданнями" заяви ФСБ РФ із приводу руху українського корабля Військово-морських сил "Донбас" у бік Керченської протоки. За словами чиновника, жодної небезпеки судно не несло, адже на ньому не було зброї. Про це урядовець заявив у коментарі виданню "Українська правда".

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Глава Міноборони висловив подив тим, що російська сторона побачила загрозу з боку пошуково-рятувального корабля, на якому, за його словами, немає зброї.

"У той же час кораблі ФСБ постійно знаходяться за 2 кілометри від Маріуполя та Бердянська (й) озброєні гарматами 30 мм", — зазначив Резніков.

Крім цього, міністр підкреслив, що акваторія Азовського моря є зоною спільного користування та українські кораблі можуть законно там знаходитися.

"Те, що вони кажуть, що відстань 18 миль (30 км) — небезпека для них, говорить лише про чергові маніпуляції", — підсумував Резніков.

Також в ефірі програми "Право на владу" міністр зазначив, що інформаційну провокацію з боку РФ було проведено під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з главою американської держави Джо Байденом.

Нагадаємо, російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ увечері в четвер, 9 грудня, повідомили, що корабель управління "Донбас" ВМС України прямує у бік Керченської протоки та не змінює курс, незважаючи на відповідну вимогу. За інформацією журналістів, екіпаж "Донбасу" запевнив російську сторону, що слідувати через протоку він не має наміру. Водночас російська сторона назвала дії українських ВМС "провокаційними і такими, що створюють загрозу безпеці мореплавання".

Згодом в ФСБ констатували, що українське судно лягло на зворотний курс.

Раніше Фокус розповідав про те, як у 2018 році держава-агресор захопила три українські кораблі.

У листопаді 2018 року росіяни захопили три українські кораблі Гюрза-М і буксир "Яни Капу" в районі керченської протоки. У зв'язку з цим в Україні запроваджувався воєнний стан терміном на 30 днів.