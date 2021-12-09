ФСБ Росії заявила, що корабель ВМС України йде "без дозволу" до Керченської протоки

Корабель "Донбас" розташований на відстані 18 морських миль до Керченської протоки та не змінює курсу.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що корабель управління "Донбас" Військово-морських сил України рухається в бік Керченської протоки та не виконує вимоги щодо зміни курсу. Про це повідомило російське агентство "РІА Новини" з посиланням на ФСБ РФ.

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Цю ж інформацію розповсюдило агентство ТАСС.

Корабель знявся з рейду порту "Маріуполь" і не подав заявок на прохід до морського порту Керч, зазначили в спецслужбі.

Корабель берегової охорони Прикордонної служби ФСБ, що його супроводжує, попередив про необхідність дотримання законодавства РФ у частині про подання заявок на проходження Керченською протокою.

"Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує. Корабель "Донбас" розташований на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Зазначені дії створюють загрозу безпеці мореплавання", — повідомила ФСБ.

При цьому "Інтерфакс" із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ пише, що о 13:45 корабель берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії, що супроводжує "Донбас", попередив про необхідність дотримання російського законодавства про подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою.

"Отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку не планує", — повідомили в ЦГЗ.

Нагадаємо, що у квітні 6 російських катерів ФСБ влаштували провокаційні маневри стосовно українських катерів "Гюрза-М".

У листопаді 2018 року росіяни захопили три українські кораблі "Гюрза-М" і буксир "Яни Капу". Кораблі робили плановий перехід із порту Одеси до Маріуполя. Генпрокуратура України підозрювала в захопленні 15 російських військових.