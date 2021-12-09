ФСБ России заявила, что корабль ВМС Украины идет "без разрешения" в Керченский пролив (обновлено)

Корабль "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива и не меняет курс.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что корабль управления "Донбасс" Военно-морских сил Украины движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требование по изменению курса. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на ФСБ РФ.

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Эту же информацию распространило агентство ТАСС.

Корабль снялся с рейда порта "Мариуполь" и не подал заявок на проход в морской порт Керчь, отметили в спецслужбе.

Сопровождающий его корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ предупредил о необходимости соблюдения законодательства РФ в части о подаче заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует. Корабль "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", – сообщила ФСБ.

При этом "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ пишет, что в 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства о подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом.

"Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует", — сообщили в ЦОС.

22:10

РИА Новости со ссылкой на ФСБ России сообщило, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины лег на обратный курс, но все так же не отвечает на запросы.

"Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", — говорится в публикации.

Напомним, что в апреле 6 российских катеров ФСБ устроили провокационные маневры по отношению к украинским катерам "Гюрза-М".

В ноябре 2018 года россияне захватили три украинских корабля Гюрза-М и буксир "Яны Капу". Корабли совершали плановый переход из порта Одессы в Мариуполь. Генпрокуратура Украины подозревала в захвате 15 российских военных.