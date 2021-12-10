"Очередной вброс России". Минобороны Украины прокомментировало инцидент с судном "Донбасс"

Министр Резников заверил, что украинский корабль не представлял опасности, в то время как суда России постоянно находятся в нескольких километрах от Мариуполя.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "очередными информационными вбросами" заявления ФСБ РФ по поводу движения украинского корабля Военно-морских сил "Донбасс" в сторону Керченского пролива. По словам чиновника, никакой опасности судно не несло, ведь на нем не было оружия. Об этом чиновник заявил в комментарии изданию "Украинская правда".

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Глава Минобороны выразил удивление тем, что российская сторона увидела угрозу со стороны поисково-спасательного корабля, на котором, по его словам, нет оружия.

"В то (же) время корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска (и) вооружены пушками 30 мм", — отметил Резников.

Помимо этого министр подчеркнул, что акватория Азовского моря является зоной совместного пользования и украинские корабли могут законно там находиться.

"То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) как опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", — подытожил Резников.

Также в эфире программы "Право на власть" министр отметил, что информационная провокация со стороны РФ была проведена во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой американского государства Джо Байденом.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на ФСБ РФ вечером в четверг, 9 декабря, сообщили, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины направляется в сторону Керченского пролива и не меняет курс, несмотря на соответствующее требование. По информации журналистов, экипаж "Донбасса" заверил российскую сторону, что следовать через пролив он не намерен. В то же время российская сторона назвала действия украинских ВМС "провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания".

Спустя некоторое время в ФСБ констатировали, что украинское судно легло на обратный курс.

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В ноябре 2018 года россияне захватили три украинских корабля Гюрза-М и буксир "Яны Капу" в районе керченского пролива. В связи с этим в Украине вводилось военное положение сроком на 30 дней.