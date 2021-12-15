Что пробьет ядерный щит. Масштабная гонка гиперзвуковых вооружений начнется уже в 2022-м

Последние испытания гиперзвуковых ракет вызывают и у политиков, и у военных экспертов растущее беспокойство, поскольку с появлением этой технологии традиционная и даже ядерная военная техника устаревает. В 2022 году между ведущими армиями начнется масштабная гонка гиперзвуковых вооружений — ведь ни одна держава не захочет оставаться позади.

Фокус перевел новый текст руководителя форекс-отдела компании Saxo Bank Group Джона Харди о том, как гонка вооружений в области гиперзвука диктует новые законы в рыночных отношениях.

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Гиперзвук: новая страница в военных технологиях

Летом 2021 года Китай испытал гиперзвуковое воздушное судно, способное выйти на низкую орбиту, а затем войти в атмосферу и направиться к цели. Испытания потрясли высших военных чиновников США, а председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли был готов признать, что для США это сравнимо с "временами спутника". Милли имел в виду успешный запуск советского космического спутника в 1957 году, который послужил для США тревожным сигналом о превосходящих советских ракетно-космических технологиях.

Событие, ознаменовавшее начало космической гонки, стало самой знаковой частью соперничества США и СССР в холодной войне. В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос будут в эпицентре нового этапа растущего соперничества между США и Китаем на всех фронтах – экономическом и военном. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС.

[ + – ] В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос будут в эпицентре нового этапа углубляющегося соперничества между США и Китаем на всех фронтах – экономическом и военном.

Гиперзвуковые технологии подстегивают космическую гонку и ведут к новому витку холодной войны

Гиперзвук ставит под угрозу давний военно-стратегический статус-кво, поскольку эта технология несет в себе новые асимметричные оборонительные и наступательные возможности, которые нарушают два основных принципа военной стратегии последних десятилетий.

Первый – это сокрушительное превосходство гиперзвуковой технологии над обычным вооружением, что сводит на нет возможности обычных дальних бомбардировочных самолетов, а также так называемого "глубоководного" флота кораблей, способных без дозаправки отправиться в бой в любом уголке земного шара. Надводные корабли стоимостью в миллиарды долларов рискуют оказаться легкой добычей, не имея возможности защититься от гиперзвуковой атаки на скорости до 10 Махов , что кратно превышает привычные цифры.

, что кратно превышает привычные цифры. Вторым столпом старой эпохи холодной войны был принцип взаимного гарантированного уничтожения (MAD) в случае ядерной войны, согласно которому было бессмысленно начинать ядерную войну, пока у противника оставалось время для нанесения столь же разрушительного контрудара межконтинентальными баллистическими ракетами наземного и подводного базирования. Но скорость и маневренность гиперзвуковых технологий дает основание полагать, что превосходство в обороне может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.

Как гиперзвуковое оружие диктует сверхдержавам новые финансовые правила

Влияние на рынок: прогнозируется масштабное финансирование компаний вроде Raytheon, которые создают гиперзвуковые технологии с возможностью запуска в космос, и отставание компаний, производящих "дорогое обычное оборудование", в авиа- и судостроении.

[ + – ] Продукция фирмы Raytheon на Парижском авиасалоне 2005 года. Фото: David Monniaux

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