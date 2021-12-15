Що проб'є ядерний щит? Масштабні перегони гіперзвукових озброєнь розпочнуться вже в 2022-му
Останні випробування гіперзвукових ракет викликають і в політиків, і у військових експертів неспокій, що зростає, оскільки з появою цієї технології традиційна і навіть ядерна військова техніка застаріває. У 2022 році між провідними арміями розпочнеться масштабна гонка гіперзвукових озброєнь — адже жодна держава не захоче залишатися позаду.
Фокус переклав новий текст керівника форекс-відділу компанії Saxo Bank Group Джона Гарді про те, як гонка озброєнь у галузі гіперзвуку диктує нові закони у ринкових відносинах.
Гіперзвук: нова сторінка у військових технологіях
Влітку 2021 року Китай випробував гіперзвукове повітряне судно, здатне вийти на низьку орбіту, а потім увійти в атмосферу та попрямувати до цілі. Випробування уразили вищих військових чиновників США, а голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі був готовий визнати, що для США це можна порівняти з "часами супутника". Міллі мав на увазі успішний запуск радянського космічного супутника в 1957 році, який слугував для США тривожним сигналом про домінувальні радянські ракетно-космічні технології.
Подія, що ознаменувала початок космічних перегонів, стала найзнаковішою частиною суперництва США та СРСР у холодній війні. У 2022 році, судячи з пріоритетів фінансування, гіперзвук і космос будуть в епіцентрі нового етапу суперництва між США та Китаєм на всіх фронтах — економічному та військовому. До них приєднаються й інші великі держави із передовими військовими технологіями, серед яких, ймовірно, будуть Росія, Індія, Ізраїль та ЄС.
Гіперзвукові технології стимулюють космічну гонку та ведуть до нового витку холодної війни
Гіперзвук ставить під загрозу давній військово-стратегічний статус-кво, оскільки ця технологія несе в собі нові асиметричні оборонні та наступальні можливості, які порушують два основні принципи військової стратегії останніх десятиліть.
- Перший — це нищівна перевага гіперзвукової технології над звичайним озброєнням, що зводить нанівець можливості звичайних далеких бомбардувальних літаків, а також так званого "глибоководного" флоту кораблів, здатних без дозаправки вирушити в бій у будь-якому куточку земної кулі. Надводні кораблі вартістю в мільярди доларів ризикують виявитися легкою здобиччю, не маючи можливості захиститися від гіперзвукової атаки на швидкості до 10 Махів, що кратно перевищує звичні цифри.
- Другим стовпом старої епохи холодної війни був принцип взаємного гарантованого знищення (MAD) у разі ядерної війни, згідно з яким було безглуздо розпочинати ядерну війну, поки в противника залишався час для нанесення так само руйнівного контрудару міжконтинентальними балістичними ракетами наземного та підводного базування. Але швидкість і маневреність гіперзвукових технологій дає підстави вважати, що перевага в обороні може повністю запобігти атаці та навіть створити нові можливості для першого удару.
Як гіперзвукова зброя диктує наддержавам нові фінансові правила
Вплив на ринок: прогнозується масштабне фінансування компаній на кшталт Raytheon, які створюють гіперзвукові технології з можливістю запуску в космос, і відставання компаній, що виробляють "дороге звичайне обладнання", в авіа- та суднобудуванні.Важливо