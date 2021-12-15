Що проб'є ядерний щит? Масштабні перегони гіперзвукових озброєнь розпочнуться вже в 2022-му

Останні випробування гіперзвукових ракет викликають і в політиків, і у військових експертів неспокій, що зростає, оскільки з появою цієї технології традиційна і навіть ядерна військова техніка застаріває. У 2022 році між провідними арміями розпочнеться масштабна гонка гіперзвукових озброєнь — адже жодна держава не захоче залишатися позаду.

Фокус переклав новий текст керівника форекс-відділу компанії Saxo Bank Group Джона Гарді про те, як гонка озброєнь у галузі гіперзвуку диктує нові закони у ринкових відносинах.

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Гіперзвук: нова сторінка у військових технологіях

Влітку 2021 року Китай випробував гіперзвукове повітряне судно, здатне вийти на низьку орбіту, а потім увійти в атмосферу та попрямувати до цілі. Випробування уразили вищих військових чиновників США, а голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі був готовий визнати, що для США це можна порівняти з "часами супутника". Міллі мав на увазі успішний запуск радянського космічного супутника в 1957 році, який слугував для США тривожним сигналом про домінувальні радянські ракетно-космічні технології.

Подія, що ознаменувала початок космічних перегонів, стала найзнаковішою частиною суперництва США та СРСР у холодній війні. У 2022 році, судячи з пріоритетів фінансування, гіперзвук і космос будуть в епіцентрі нового етапу суперництва між США та Китаєм на всіх фронтах — економічному та військовому. До них приєднаються й інші великі держави із передовими військовими технологіями, серед яких, ймовірно, будуть Росія, Індія, Ізраїль та ЄС.

[ + – ] У 2022 році, судячи з пріоритетів фінансування, гіперзвук і космос будуть в епіцентрі нового етапу суперництва між США та Китаєм на всіх фронтах — економічному та військовому.

Гіперзвукові технології стимулюють космічну гонку та ведуть до нового витку холодної війни

Гіперзвук ставить під загрозу давній військово-стратегічний статус-кво, оскільки ця технологія несе в собі нові асиметричні оборонні та наступальні можливості, які порушують два основні принципи військової стратегії останніх десятиліть.

Перший — це нищівна перевага гіперзвукової технології над звичайним озброєнням, що зводить нанівець можливості звичайних далеких бомбардувальних літаків, а також так званого "глибоководного" флоту кораблів, здатних без дозаправки вирушити в бій у будь-якому куточку земної кулі. Надводні кораблі вартістю в мільярди доларів ризикують виявитися легкою здобиччю, не маючи можливості захиститися від гіперзвукової атаки на швидкості до 10 Махів , що кратно перевищує звичні цифри.

, що кратно перевищує звичні цифри. Другим стовпом старої епохи холодної війни був принцип взаємного гарантованого знищення (MAD) у разі ядерної війни, згідно з яким було безглуздо розпочинати ядерну війну, поки в противника залишався час для нанесення так само руйнівного контрудару міжконтинентальними балістичними ракетами наземного та підводного базування. Але швидкість і маневреність гіперзвукових технологій дає підстави вважати, що перевага в обороні може повністю запобігти атаці та навіть створити нові можливості для першого удару.

Як гіперзвукова зброя диктує наддержавам нові фінансові правила

Вплив на ринок: прогнозується масштабне фінансування компаній на кшталт Raytheon, які створюють гіперзвукові технології з можливістю запуску в космос, і відставання компаній, що виробляють "дороге звичайне обладнання", в авіа- та суднобудуванні.

[ + – ] Продукція фірми Raytheon на Паризькому авіасалоні 2005 року. Фото: David Monniaux

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