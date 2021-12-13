Россия пригрозила НАТО размещением в Европе ядерных ракет средней дальности (фото)

Москва требует, чтобы Альянс присоединился к мораторию на размещение ЯО, а взамен предлагает урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Россия может разместить в Европе ядерные ракеты средней дальности в ответ на аналогичные действия НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Reuters.

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По словам дипломата, Россия будет вынуждена действовать, если страны Запада откажутся участвовать в реализации моратория на размещение ядерных сил средней дальности в Европе.

За присоединение к соглашению Москва предлагает урегулировать ситуацию вокруг Украины, на границе с которой РФ сконцентрировала десятки тысяч своих военных и тяжелую технику.

Сергей Рябков также пригрозил НАТО, что в случае отсутствия прогресса в достижении политического и дипломатического решения, Россия будет вынуждена прибегнуть к военным технологиям.

"То есть это будет конфронтация, это будет следующий раунд", — добавил замглавы МИД России, предупреждая о возможном развертывании Москвой ядерных ракет средней дальности.

Дипломат также отметил, что Россия сейчас в одностороннем порядке придерживается моратория на размещение подобного вида вооружений, и призвал США и НАТО присоединиться к этому соглашению.

Напомним, что ядерные ракеты меньшей и средней дальности (от 500 до 5500 км) были запрещены в Европе в соответствии с Договором (ДРСМД), который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Страны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет, а также не производить, не испытывать и не развертывать такой тип вооружения в будущем. Подписание документа расценивалось в качестве ослабления напряженности между США и СССР в условиях Холодной войны. Уже к 1991 году обе страны уничтожили 2700 такого вида ракет.

Какие ракеты подлежали уничтожению согласно ст.3 ДРСМД

ракеты средней дальности:

СССР: РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (классификация НАТО: "SS-20", "SS-4" и "SS-5" соответственно), а также крылатые ракеты наземного базирования РК-55 (SSC-X-4 "Slingshot" согласно классификации Альянса);

[ + – ] Советский ракетный комплекс РСД-10 Пионер, подлежащий уничтожению по ДРСМД

США: "Першинг-2" и "BGM-109G" (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования).

[ + – ] Баллистическая ракета Першинг-2, подлежащая уничтожению по ДРСМД

ракеты меньшей дальности:

Советский Союз: ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (согласно классификации НАТО, "SS-12" и "SS-23");

[ + – ] Советский тактический комплекс ОТР-22 Темп-С, подлежащий уничтожению по ДРСМД

США: "Першинг-1А".

[ + – ] Баллистическая ракета Першинг-1А, подлежащая уничтожению по ДРСМД

Запрещенное ядерное оружие средней дальности, которое может стоять на вооружении Москвы и Вашингтона

Россия: ракета 9М729 "Искандер-К" (НАТО SSC-8), ОКР "Калибр" (SS-N-27 "Sizzler");

[ + – ] Крылатая ракета Искандер-К, попадающая под действие ДРСМД

США: авиационная крылатая ракета AGM-158В, крылатая ракета "Томагавк", зенитные противоракеты "Стандард 2" и Стандард 3", система противоракетной обороны Aegis Ashore (запускает оборонительные ракеты-перехватчики).

[ + – ] Запуск крылатой ракеты Tomahawk, попадающей под действие ДРСМД

В 2014 году США впервые на уровне глав государств обвинили Россию в испытания ракет средней дальности и нарушении ДРСМД. В частности, Вашингтон утверждал, что Кремль в период с 2008-2011 годов проводила испытания крылатой ракеты 9М729 (Искандер-К) наземного базирования на дальность более 500 км. Россия же утверждала, что дальность применения этого вооружения меньше 500 км.

Летом 2016 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный боезаряд, являются важным наступательным оружием, и поэтому Россия внесла этот тип вооружения в перечень запрещенной для экспорта продукции.

В 2018 году глава Госдепа США Майк Помпео поставил России ультиматум и заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если в течение 60 дней Москва не уничтожит ракету 9М729 (Искандер-К).

А в январе 2019 года состоялись переговоры между США и Россией по проблематике ДРСМД, которые завершились неудачей из-за разногласий относительно ракеты 9М729 (Искандер-К).

В 2019 году США вышли из Договора после многолетних жалоб в адрес России, которая, по данным Вашингтона, неоднократно нарушала соглашения, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему.