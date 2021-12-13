Росія погрожувала НАТО розміщенням у Європі ядерних ракет середньої дальності (фото)

Москва вимагає, щоб Альянс приєднався до мораторію на розміщення ЯЗ, а натомість пропонує врегулювати ситуацію навколо України.

Росія може розмістити в Європі ядерні ракети середньої дальності у відповідь на аналогічні дії НАТО. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Reuters.

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За словами дипломата, Росія буде змушена діяти, якщо країни Заходу відмовляться брати участь у реалізації мораторію на розміщення ядерних сил середньої дальності в Європі.

За приєднання до угоди Москва пропонує врегулювати ситуацію навколо України, на кордоні з якою РФ сконцентрувала десятки тисяч своїх військових та важку техніку.

Сергій Рябков також пригрозив НАТО, що в разі відсутності прогресу в досягненні політичного та дипломатичного рішення Росія буде змушена вдатися до військових технологій.

"Тобто це буде конфронтація, це буде наступний раунд", — додав заступник голови МЗС Росії, попереджаючи про можливе розгортання Москвою ядерних ракет середньої дальності.

Дипломат також зазначив, що Росія наразі в односторонньому порядку дотримується мораторію на розміщення подібного виду озброєнь, і закликав США та НАТО приєднатися до цієї угоди.

Нагадаємо, що ядерні ракети меншої та середньої дальності (від 500 до 5500 км) були заборонені в Європі відповідно до Договору (ДРСМД), який у 1987 році підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган. Країни зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних та крилатих ракет, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати такий тип озброєння в майбутньому. Підписання документа розцінювалося як ослаблення напруженості між США та СРСР за умов Холодної війни. Уже до 1991 року обидві країни знищили 2700 таких ракет.

Які ракети підлягали знищенню згідно зі ст.3 ДРСМД

ракети середньої дальності:

СРСР: РСД-10 "Піонер", "Р-12", "Р-14" (класифікація НАТО: "SS-20", "SS-4" та "SS-5" відповідно), а також крилаті ракети наземного базування РК-55 (SSC-X-4 "Slingshot" згідно з класифікацією Альянсу);

[ + – ] Радянський ракетний комплекс РСД-10 Піонер, що підлягає знищенню за ДРСМД

США: "Першинг-2" та "BGM-109G" (крилата ракета Tomahawk наземного базування).

[ + – ] Балістична ракета Першінг-2, що підлягає знищенню за ДРСМД

ракети меншої дальності:

Радянський Союз: ОТР-22 "Темп-С" та ОТР-23 "Ока" (згідно з класифікацією НАТО, "SS-12" і "SS-23");

[ + – ] Радянський тактичний комплекс ОТР-22 Темп-С, що підлягає знищенню за ДРСМД

США: "Першинг-1А"

[ + – ] Балістична ракета Першинг-1А, що підлягає знищенню за ДРСМД

Заборонена ядерна зброя середньої дальності, яка може стояти на озброєнні Москви та Вашингтона

Росія: ракета 9М729 "Іскандер-К" (НАТО SSC-8), ДКР "Калібр" (SS-N-27 "Sizzler");

[ + – ] Крилата ракета Іскандер-К, яка під дією ДРСМД

США: авіаційна крилата ракета AGM-158В, крилата ракета "Томагавк", зенітні протиракети "Стандард 2" та Стандард 3", система протиракетної оборони Aegis Ashore (запускає оборонні ракети-перехоплювачі).

[ + – ] Запуск крилатої ракети Tomahawk, що під дією ДРСМД

У 2014 році США вперше на рівні глав держав звинуватили Росію у випробуванні ракет середньої дальності та порушенні ДРСМД. Зокрема, Вашингтон стверджував, що Кремль у період з 2008-2011 років проводив випробування крилатої ракети 9М729 (Іскандер-К) наземного базування на дальність понад 500 км. Росія ж стверджувала, що дальність застосування цього озброєння менша за 500 км.

Влітку 2016 року голлова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов повідомляв, що ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний боєзаряд, є важливою наступальною зброєю, і тому Росія внесла цей тип озброєння до переліку забороненої для експорту продукції.

У 2018 році голова Держдепу США Майк Помпео поставив Росії ультиматум і заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, якщо протягом 60 днів Москва не знищить ракету 9М729 (Іскандер-К).

А в січні 2019 року відбулися переговори між США та Росією щодо проблематики ДРСМД, які завершилися невдачею через розбіжності щодо ракети 9М729 (Іскандер-К).

У 2019 році США вийшли з Договору після багаторічних скарг на адресу Росії, яка, за даними Вашингтона, неодноразово порушувала угоди, потай розробляючи і розгортаючи заборонену ракетну систему.