ВСУ дали отпор танкам "врага" на южном направлении (видео)

Ежедневная практика и опыт позитивно отразились на поведению бойцов во "вражеской обстановке".

На административной границе с временно оккупированным Крымом прошли боевые учения украинских военных по отторжению возможного наступления врага с юга. Об этом сообщило в Facebook Командование Вооруженных сил Украины.

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По словам командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, несколько подразделений скооперировались для отторжения "наступления" бронетехники врага с помощью артустановок и минных заграждений.

Бойцы вели себя также, как и в реальной боевой обстановке: уверенно и спокойно, в их действиях отслеживалась напряженная ежедневная служба и опыт.

"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно", — заявил Наев.

Также глава командования выразил уверенность, что в случае возможного наступления бойцы будут себя вести так же и прикроют опасные направления от реального противника.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы блокировали противника на учениях Combat Resolve. В этих учениях участвуют военные из 10 стран.