ЗСУ дали відсіч танкам "ворога" на південному напрямку (відео)

Щоденна практика та досвід позитивно позначилися на поведінці бійців у "ворожій обстановці".

На адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом пройшли бойові навчання українських військових щодо відторгнення можливого наступу ворога з півдня. Про це повідомило у Facebook Командування Збройних сил України.

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За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, кілька підрозділів скооперувалися для відторгнення "наступу" бронетехніки ворога за допомогою артустановок і мінних загороджень.

Бійці поводилися так само, як і в реальній бойовій обстановці: впевнено та спокійно, у їхніх діях відстежувалася напружена щоденна служба та досвід.

"Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцем уже освоєно, тому завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено", — заявив Наєв.

Також голова командування висловив упевненість, що в разі можливого наступу бійці поводитимуться так само і прикриють небезпечні напрямки від реального супротивника.

Раніше повідомлялося, що українські бійці блокували супротивника на навчаннях Combat Resolve. У цих навчаннях беруть участь військові з 10 країн.