Не допустити прориву. Українські бійці блокували супротивника на навчаннях Combat Resolve (відео)

Через постійний снігопад, керівники навчань змінили сценарій. Бійці не штурмуватимуть позиції ворога, а зайняли оборону в умовному містечку.

У процесі навчання Combat Resolve 16 українські військові з 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка проводять операцію з блокування населеного пункту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Повідомляється, що через безперервні снігопади, штурм противника на переважній висоті відклали. Тому бійці ЗСУ у складі команди Blufor попрямували до іншого району. Після прибуття у вказаний район, бійці зачистили гірсько-лісову місцевість, зайняли позиції та спостерігають за ворогом.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Підрозділ бригади зайняли оборону в південній частині умовного містечка Равенсдорф для блокування підступів до нього.

За планом навчань противник з Opfor штурмуватиме населений пункт з іншого боку. Завдання українського підрозділу — не допустити ворожого прориву до міста та знищити їх.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Загалом у навчаннях бере участь 10 країн: Болгарія, Великобританія, Грузія, Греція, Італія, Литва, Польща, Сербія, Словенія, США й Україна. Навчання триватимуть до 20 грудня. У них беруть участь майже 4 600 військових.

Зазначимо, що у навчаннях вперше бере участь БТР-4Е. Усього їх відправили 10 одиниць разом із ремонтною БРЕМ-4РМ і санітарно-евакуаційною машиною БММ.

Нагадаємо, під час першого етапу навчань бійці ЗСУ знищили 5 машин ворога під час відбиття нападу з тилу.